Iran, approvata in Senato una mozione bipartisan

19 gennaio 2026 | 16.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Commissione Affari esteri e Difesa del Senato ha votato una risoluzione unitaria con il voto favorevole di tutti gli schieramenti, eccezion fatta per il M5S che si è astenuto, per sostenere il popolo iraniano vittima di una durissima repressione nelle proteste di strada. Nel testo della mozione la Commissione impegna al Governo ad attuare ogni iniziativa diplomatica per far desistere le autorità di Teheran all’adozione di misure repressive nei confronti dei manifestanti, nella convinzione che le proteste della popolazione scesa in piazza vadano comprese e ascoltate. Il testo inoltre impegna il Governo a promuovere, d’intesa con i partner dell’UE e nelle opportune sedi multilaterali, iniziative urgenti volte a raggiungere la cessazione dell’uso della forza, degli arresti arbitrari, delle violenze nei confronti dei manifestanti, oltre a sostenere l’adozione di misure mirate e sanzioni nei confronti di individui ed entità coinvolte nella repressione, assicurando la salvaguardia dei canali umanitari e l’assistenza alla popolazione civile. Nella risoluzione, inoltre, si chiede inoltre alle autorità iraniane la rinuncia alla pena di morte quale strumento di repressione del dissenso e anche di adoperarsi per ripristinare il pieno accesso a Internet e ai servizi di comunicazione, quale condizione essenziale per l’esercizio delle libertà di espressione e di informazione.

