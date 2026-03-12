La nuova strategia AI per la Difesa, obiettivi e strumenti

Il Ministero della Difesa ha presentato la nuova Strategia della Difesa in materia di Intelligenza Artificiale, un documento che colloca l’IA tra gli strumenti decisivi per l’evoluzione della sicurezza nazionale. La strategia, intitolata “IA e Difesa: Strategia della Difesa in materia di Intelligenza Artificiale”, nasce in un contesto geopolitico caratterizzato da trasformazioni rapide, intensificazione delle competizioni tecnologiche e crescente complessità degli scenari di minaccia, e afferma come l’adozione dell’IA non rappresenti più una mera opzione tecnologica, ma un requisito strategico imprescindibile per la Difesa italiana. Il documento, promosso dal Ministro della Difesa, definisce un quadro organico volto a guidare l’integrazione progressiva, sistemica e sistematica delle tecnologie di IA all’interno dell’organizzazione militare, nei processi decisionali e nei sistemi operativi. L’obiettivo è modernizzare profondamente le capacità delle Forze Armate, assicurando strumenti all’avanguardia, maggiore resilienza e livelli più elevati di sicurezza, in linea con gli standard adottati da alleati e partner internazionali, incluse NATO e Unione Europea. La strategia evidenzia che l’IA è destinata a diventare una capacità strutturale permanente, capace di incidere su tutto il ciclo operativo della Difesa: dall’analisi delle informazioni alla pianificazione, dalla gestione logistica alla protezione delle infrastrutture critiche. Il documento sottolinea inoltre l’importanza di ridurre i gap tecnologici rispetto ai Paesi maggiormente avanzati, di rafforzare la sovranità tecnologica nazionale e di consolidare la sicurezza dei sistemi digitali, garantendo nel contempo il rispetto delle norme internazionali e il mantenimento del controllo umano nelle decisioni più sensibili, soprattutto in ambito operativo. Per tradurre questa visione strategica in azione concreta, la Difesa articola il proprio intervento lungo quattro assi principali. Il primo è quello delle operazioni, ambito nel quale l’IA potrà contribuire a migliorare la pianificazione, accelerare i processi decisionali, integrare dati provenienti da molteplici sensori e incrementare la protezione delle unità in contesti multidominio. Un secondo asse riguarda l’organizzazione interna, con l’obiettivo di impiegare l’IA per ottimizzare procedure amministrative, supportare la gestione dei processi e migliorare l’efficienza complessiva delle strutture del Ministero. Il terzo asse interessa formazione, addestramento e ricerca, con la volontà di rafforzare le competenze del personale, favorire l’uso di simulazioni avanzate e promuovere nuove forme di collaborazione con centri di ricerca, atenei ed enti specializzati. Il quarto asse, infine, riguarda l’industrializzazione, con un’attenzione particolare al rafforzamento dell’ecosistema industriale nazionale, alle partnership con aziende, startup e PMI e allo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative, anche attraverso processi di open innovation e trasferimento tecnologico. La strategia include anche un modello di governance dedicato, pensato per assicurare la coerenza delle iniziative, monitorarne l’avanzamento e garantire un approccio unitario allo sviluppo delle capacità di IA all’interno della Difesa. Tale governance si inserisce in un percorso più ampio, già avviato a livello nazionale ed europeo, volto a promuovere autonomia tecnologica, sicurezza dei dati, gestione responsabile degli algoritmi e sviluppo di infrastrutture di calcolo adeguate alle esigenze militari. Per quanto riguarda le tempistiche, la strategia definisce un percorso scandito in tre fasi: nel breve termine è previsto il consolidamento delle condizioni abilitanti, incluse infrastrutture e competenze; nel medio termine saranno sviluppati i progetti operativi prioritari; nel lungo termine l’obiettivo è integrare in modo diffuso e sostenibile l’IA in tutti gli ambiti della Difesa, garantendo che il ritmo di implementazione sia adeguato alla rapida evoluzione tecnologica in corso. Un ulteriore elemento centrale del documento riguarda la dimensione internazionale. L’Italia intende infatti rafforzare la propria interoperabilità con NATO, coordinare le iniziative con l’Unione Europea e contribuire ai programmi multilaterali volti allo sviluppo di capacità tecnologiche condivise, favorendo la convergenza degli standard e delle procedure operative. Tale orientamento nasce dalla consapevolezza che la competitività nel dominio digitale richiede un allineamento strutturale con le strategie dei principali attori globali, nonché una partecipazione attiva ai processi di innovazione internazionale. Nel complesso, la pubblicazione della strategia costituisce un passaggio significativo per la modernizzazione della Difesa italiana. Il documento delinea un’evoluzione verso un modello più orientato ai dati, interoperabile e tecnologicamente sovrano, riconoscendo l’IA come una risorsa determinante per garantire capacità operative avanzate e una postura strategica adeguata alle sfide emergenti. Le principali sfide future riguarderanno ora l’attuazione, che richiederà investimenti, aggiornamento delle competenze, processi di procurement adeguati e una forte sinergia tra ricerca civile, industria nazionale e apparato militare.