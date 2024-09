Agroalimentare, Raimondo (Consorzio Bufala Campana Dop): "Filiera mozzarella unicum da tutelare"

"Abbiamo circa 413mila capi in Italia, nel mondo ce ne sono oltre 2 milioni, ma nel nostro Paese questa filiera è riuscita ad esprimere una performance alta di allevamenti e prodotti finiti. Un unicum che desta interesse in tutto il mondo e che puntiamo a tutelare sempre di più anche grazie all’intelligenza artificiale”. Così Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, illustra i dati della filiera in occasione della prima Conferenza internazionale sulla mozzarella di bufala e i prodotti lattiero-caseari, che si è aperta oggi a Napoli.

All'evento, organizzato dal Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, partecipano i più importanti esponenti del mondo della ricerca, delle istituzioni e delle imprese della filiera, come spiega Raimondo: “E’ un evento di alto profilo scientifico con diversi relatori che vengono dall’estero".