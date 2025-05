Accenture Italia, dall'Ia generativa all'Ia agentica le nuove frontiere tecnologiche per futuro del settore moda

L’intelligenza artificiale, in tutte le sue forme, sta rivoluzionando il fashion system. Il futuro non è uomo o macchina, ma 'uomo con la macchina': un modello in cui la tecnologia esalta l’ingegno umano, senza sostituirlo. Sull'argomento Adnkronos/Labitalia ha intervistato Andrea Ruzzi, responsabile consumer&manufacturing industries di Accenture Italia che spiega come l'intelligenza artificiale (Ia) stia trasformando il settore della moda e del lusso, evidenziando l'importanza crescente dell'architettura agentica: dalle prossime frontiere applicative della tecnologia I, inclusa la Physical AI, alla necessità per le aziende di prepararsi adeguatamente a questa trasformazione profonda, investendo nella formazione e nello sviluppo delle competenze dei lavoratori.

"Il binomio tra IA e moda - spiega - continua a consolidarsi come un potente strumento di ottimizzazione lungo tutta la filiera, senza però stravolgerne radicalmente l’essenza. È importante ricordare che, al centro del settore moda, troviamo il prodotto, ricco di creatività, emozionalità e qualità, sebbene intrinsecamente povero di contenuti tecnologici digitali. L’IA, in questo contesto, agisce soprattutto sul come si produce, come si lavora e come si compra, più che sul cosa. Ed è proprio in questa dimensione che il suo ruolo è destinato a crescere. Negli ultimi mesi, vediamo l’IA affermarsi nei canali di vendita online, come l’e-commerce, dove le raccomandazioni personalizzate permettono ai brand di aumentare i tassi di conversione dal 10 al 15%".

"Stanno inoltre prendendo piede - sottolinea - gli shooting ibridi destinati a progetti visivi di fascia intermedia o ampia diffusione — i cosiddetti Tier 2 e Tier 3 — in cui elementi generati dall’AI si integrano con riprese tradizionali. Per le produzioni Tier 1, cioè quelle ad altissimo valore creativo e firmate da fotografi di punta, questa tecnologia rappresenta ancora una frontiera lontana".

"L’IA - fa notare - supporta anche i brand nelle traduzioni e nella scrittura dei testi di prodotto, contribuendo al tempo stesso a migliorare produttività e sicurezza dei dati. Sul fronte del customer service, si configura come un vero e proprio potenziamento del tocco umano, che resta imprescindibile: se da un lato l’Ia consente di interagire con i clienti in qualsiasi momento e lingua, dall’altro è la relazione personale a fare la differenza, costruendo connessioni autentiche e durature. Grazie alla GenAI, i brand di moda possono oggi creare prototipi realistici in 2D, riducendo costi e sprechi e dando impulso alla creatività, con la possibilità di testare rapidamente molteplici design e visualizzazioni".

"Il 2025 - afferma Andrea Ruzzi - è segnato dall’ascesa degli Agent. Come emerge da un nostro recente report, le menzioni dei sistemi agentici nelle earning call delle principali aziende sono aumentate di 41 volte. Inoltre, il 100% dei clienti intervistati crede che questi sistemi diventeranno essenziali per la loro infrastruttura digitale nei prossimi sette anni". Ma cosa distingue l’agentic IA dalla Generative IA? "La Generative IA - chiarisce - genera contenuti sintetici a partire da input umani, mentre gli agenti IA operano in modo autonomo, ragionano sui problemi, pianificano soluzioni ed eseguono piani. Usano memorie delle interazioni passate e una serie di strumenti per raggiungere obiettivi specifici, interagendo in modo coordinato e con più iterazioni se necessario, sia tra di loro che con gli esseri umani. Nel modello di integrated planning, l’IA agentica agisce come coordinatore tra vendite, finance e produzione. Gli agenti analizzano i dati, propongono scenari, segnalano incoerenze e contribuiscono alla costruzione di piani condivisi, che devono essere poi validati dagli esseri umani".

"L’agentic IA - osserva - oggi vive per sua natura nel mondo digitale, ma la sua evoluzione sarà anche un'iterazione con il mondo fisico, entrando nella fase della Physical IA. La Physical IA segna il passaggio dal digitale al reale, con sistemi di intelligenza artificiale che interagiscono direttamente con il mondo fisico. Ci sono già applicazioni in alcuni ambiti: nell'agricoltura, dove macchinari autonomi lavorano il terreno in base a situazioni climatiche e priorità; in ambito medico, dove robot autonomi operano per evitare la sovra esposizione ai raggi X del personale".

"Nel settore della moda - spiega - robot umanoidi possono supportare gli operatori nelle operazioni di sollevamento di carichi pesanti e nel picking all'interno dei magazzini. Lo sviluppo e l’innovazione avanzano a una velocità tale che richiede di stare al passo con questi temi. Non si tratterà di una lotta tra esseri umani e intelligenza artificiale, ma di una sfida tra chi sfrutta l'IA e chi non lo fa. La vera 'battaglia' sarà tra coloro che adottano l'IA come strumento e tra coloro che, invece, decideranno di non utilizzarla. E' fondamentale quindi la formazione dei lavoratori, che devono avere a disposizione conoscenze e strumenti per cogliere le opportunità dell’innovazione".

"In questo scenario - assicura Andrea Ruzzi - il ruolo di chi accompagna le imprese nel cambiamento diventa decisivo. Accenture, in qualità di partner tecnologico e industriale, lavora concretamente al fianco delle aziende del settore moda e lusso lungo tutte le fasi del percorso di trasformazione, integrando soluzioni avanzate come l’agentic IA e la physical IA nei processi reali: dalla pianificazione integrata alla logistica intelligente. Per colmare il gap di competenze, utilizziamo piattaforme come Learnvantage, progettate per aggiornare e riqualificare la forza lavoro in ambiti chiave come l’intelligenza artificiale, rendendo le organizzazioni più pronte ad affrontare l’evoluzione tecnologica. Siamo convinti che il vero valore dell’innovazione emerga quando viene tradotta in applicazioni concrete. Lavoriamo ogni giorno in questa direzione, trasformando le idee in soluzioni tangibili e capaci di generare impatto reale".