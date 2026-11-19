Massimo Veccia: "Premiamo chi genera valore condiviso, chi restituisce alla società e alle generazioni future. Il fatto di celebrare l’eccellenza italiana due volte l’anno, a Roma e a New York, è la dimostrazione concreta che crediamo in un ponte vivo tra i continenti"

"Punto di riferimento per chi unisce etica, cultura, innovazione e business". Con queste parole Massimo Veccia, fondatore e presidente del Business care international award parla con Adnkronos/Labitalia del Business care international award che, in questi giorni torna nella Grande Mela per la nona edizione, confermando la sua unicità nel panorama internazionale: è uno dei pochissimi riconoscimenti che, da anni, si celebra due volte l’anno in due continenti diversi. A Roma, nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, e a New York, tra il consolato generale d’Italia e Piazza Italia a Times Square. La cerimonia ufficiale si è svolta al Consolato generale d’Italia, ospitata dal console generale Giuseppe Pastorelli, con la consegna dei premi e la presentazione del progetto 'Italian Icon- Lighting Up the World'. Oggi, invece, gli appuntamenti proseguono a Piazza Italia Times Square, casa delle eccellenze italiane a New York, con momenti di dialogo, networking e la prima riunione ufficiale del nuovo International Board.

"Tra le undici personalità riconosciute - sottolinea - figurano leader dell’impresa, della cultura, della scienza e del giornalismo: Massimo Allegri general manager Americas di ITA Airways, Federico Ferrante presidente di Azimut Benetti America, Simona Franci co-founder di Fortebis, Nicola Ianeselli senior director of technologies di Chenmoore, Annalisa Liuzzo principal di Liuzzo & Associates, Rosario Mariani chairman di Cisalpina Tours International, Fabrizio Zichichi ceo di Phibro, Mario Platero giornalista ed editorialistaClaudio Pagliara direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York, Antonino Di Franco cardiologo e professore presso la Weill Cornell University, Federico Rampini giornalista e scrittore. Un riconoscimento speciale e un’attenzione particolare vanno a Steven Machat, leggenda vivente della musica internazionale, ospite d’onore di entrambe le giornate insieme a Debbie Machat e alla Buena Vista Orchestra. Il Premio sostiene con convinzione il suo lavoro e il tour dell’orchestra, simbolo di cultura che attraversa i confini".

Si ricordano inoltre il cardiologo Aldostefano Porcari, stella delle precedenti edizioni per i suoi studi innovativi sull’amiloidosi cardiaca, e Sabrina Zappia, chair degli Italian & international patrons of the arts in the Vatican Museums, ospite e figura di riferimento per il dialogo tra cultura, arte e responsabilità. "Non premiamo - spiega Massimo Veccia - semplicemente il successo. Premiamo chi genera valore condiviso, chi restituisce alla società e alle generazioni future. Il fatto di celebrare l’eccellenza italiana due volte l’anno, a Roma e a New York, è la dimostrazione concreta che crediamo in un ponte vivo tra i continenti. Un sentito grazie a Piazza Italia Times Square per la preziosa e straordinaria collaborazione che rende possibile questo appuntamento nel cuore di Manhattan. Un riconoscimento speciale va a Barbara Wagner Communications per aver curato con competenza e dedizione le relazioni internazionali del Premio. Infine, grazie a ITA Airways per il supporto logistico e per la qualità del servizio offerto, che ha permesso di realizzare al meglio questa edizione transatlantica".