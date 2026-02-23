circle x black
Cerca nel sito
 

Dazi, Scocchia (illycaffè): "Ulteriore instabilità con nuove imposte, Ue dia risposta compatta"

sponsor

L'intervento dell'ad della multinazionale del caffè

Cristina Scocchia, ad di illycaffè
Cristina Scocchia, ad di illycaffè
23 febbraio 2026 | 19.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“La notizia dell'introduzione di nuovi dazi generalizzati da parte dell'Amministrazione Usa aggiunge ulteriore instabilità a un quadro geo economico già complesso. Dal punto di vista delle aziende, la pianificazione strategica e lo sviluppo operativo diventano sempre più sfidanti a causa di un contesto che cambia continuamente secondo logiche difficilmente prevedibili. In uno scenario internazionale così fluido, il nostro compito come imprese è quello di essere pragmaticamente strategiche e strategicamente pragmatiche. Questo significa essere capaci di reagire in tempi brevi adattando piani e strategie al fine di minimizzare gli impatti negativi e cercare di cogliere, ove presenti, opportunità alternative in altri mercati, senza perdere di vista la strategicità del mercato americano nel lungo termine". Così Cristina Scocchia, ad di illycaffè, dopo l'annuncio di Trump su nuovi dazi al 15%.

"Ovviamente dalle istituzioni europee ci aspettiamo una risposta compatta, ragionata e responsabile, volta a garantire stabilità negli accordi commerciali", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
dazi dazi Usa illycaffè Cristina Scocchia Trump
Vedi anche
News to go
Firenze, dall'1 aprile stop ai monopattini in sharing
Carlo Conti canta 'Volevo essere un duro' di Lucio Corsi e la dedica a Mattarella - Video
Dazi, Tajani: "Tuteliamo imprese, no dichiarazioni roboanti" - Video
Mattarella a Niscemi sorvola zona colpita dalla frana - Video
News to go
Milano Cortina, i benefici per il capoluogo lombardo
Sanremo 2026, prima conferenza ufficiale e prove aperte alla stampa: videonews dalla nostra inviata
News to go
Smog e Alzheimer, il legame è diretto secondo uno studio Usa
Sanremo 2026, Max Pezzali lancia ‘The Party Boat’ - Video
News to go
Imprese artigiane, 1,23 milioni attività registrate nel 2025
Sanremo 2026, tra folla e misure di sicurezza cresce l’attesa
News to go
In Italia vola la Pet economy, +76% in 10 anni
News to go
Tutti pazzi per i cibi locali, sempre più italiani fanno la spesa direttamente dai produttori


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza