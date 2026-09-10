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Tecnocasa, stabili compravendite residenziali secondo trimestre 2026

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Secondo i dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate e analizzati dall’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa che Adnkronos/Labitalia ha potuto visionare in anteprima

Tecnocasa, stabili compravendite residenziali secondo trimestre 2026
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10 settembre 2026 | 11.45
Sabrina Rosci
LETTURA: 1 minuti

Nel secondo trimestre del 2026, a livello nazionale, i volumi scambiati si mantengono sostanzialmente stabili rispetto allo stesso periodo del 2025 (+0,1%), secondo i dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate e analizzati dall’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa che Adnkronos/Labitalia ha potuto visionare in anteprima. Le transazioni residenziali registrate sono state 201.596.

Le città capoluogo evidenziano un incremento degli scambi pari allo 0,5%, mentre i comuni non capoluogo risultano stabili. Tra le grandi città, Napoli registra la crescita più significativa (+4,2%), seguita da Genova (+2,9%). Milano si conferma stabile, mentre Roma chiude con un lieve incremento dello 0,4%. Andamento negativo, invece, per Palermo e Firenze.

Nello stesso periodo, le compravendite di abitazioni di nuova costruzione crescono del 15,6%, mentre quelle relative a immobili esistenti registrano una flessione dello 0,8%.

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compravendite residenziali secondo trimestre 2026 abitazioni di nuova costruzione immobili esistenti
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