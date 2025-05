Ypt arriva a Milano coworking del fitness per allenarsi senza vincoli né stress

Piattaforma gratuita che mette in contatto clienti e professionisti del settore, offrendo la possibilità di prenotare on-demand spazi attrezzati per corsi e lezioni private, grazie a una formula pay-per-use

Arriva a Milano di Your personal trainer (Ypt), il primo ecosistema fisico e digitale dedicato al fitness. Dopo il successo di Roma e Torino, con oltre 20 studi attivi in pochi anni, Ypt sbarca nel capoluogo lombardo, in via Alessandro Tadino 43 (zona Buenos Aires). "Milano è il cuore dell’innovazione e del benessere: qui vogliamo portare un nuovo modo di allenarsi, su misura, senza vincoli e senza stress. Con Ypt diamo spazio ai professionisti del settore, soprattutto alle nuove generazioni, per lavorare in autonomia, crescere e fare rete. Sono orgogliosa di contribuire, anche come donna, a costruire un modello di imprenditoria femminile in un settore in continua evoluzione, dove c’è ancora molto spazio da conquistare", dichiara Valentina Righetti, fondatrice di Ypt.

YP Trainer è il primo ecosistema fisico e digitale interamente dedicato al mondo del fitness: una piattaforma gratuita che mette in contatto clienti e professionisti del settore, offrendo la possibilità di prenotare on-demand spazi attrezzati per corsi e lezioni private, grazie a una formula pay-per-use.

Gli studi, prenotabili e accessibili direttamente tramite l’app YP Trainer, sono progettati per ospitare diverse discipline. Lo studio di Milano, in particolare, rappresenta un concentrato di design e tecnologia, articolato in tre aree: una sala per allenamenti funzionali, una dedicata a yoga, pilates reformer e pratiche olistiche, e una cabina riservata alle consulenze personalizzate.

Tutti gli spazi sono prenotabili in modalità privata o in condivisione, con accesso automatizzato e ambienti domotizzati per garantire massima privacy, efficienza e sostenibilità. Un vero e proprio coworking del fitness, pensato per garantire flessibilità e libertà, ma anche per creare connessioni tra professionisti e appassionati. Un progetto che ha attirato l’interesse di importanti investitori istituzionali come Cdp venture capital, sport e salute spa e Lazio Innova, e che contribuisce a promuovere l’imprenditoria femminile in un settore ancora prevalentemente maschile come quello del fitness.

La mission è chiara: da un lato offrire ai clienti un’alternativa sostenibile alle grandi strutture, basata su un’esperienza personalizzata e di alta qualità; dall’altro, dare la possibilità ai professionisti del fitness di lavorare in autonomia, come veri imprenditori di sé stessi, grazie a spazi accessibili, attrezzati e su misura, e a una piattaforma che semplifica la gestione del loro lavoro, fornendo gli strumenti necessari per diventare dei veri Pro. Un modello che risponde alla crescente domanda di benessere consapevole, prevenzione e longevità. Secondo recenti ricerche, oltre il 70% degli italiani considera oggi il work-life balance una priorità assoluta, con un'attenzione sempre maggiore al benessere psicofisico e alla gestione dello stress.

Lo dimostra anche l'aumento della domanda di attività come yoga, meditazione e allenamenti personalizzati, capaci di coniugare corpo e mente in un unico percorso di salute e armonia. In un mercato in rapida evoluzione, il settore del fitness è sempre più modellato da tecnologie intelligenti, approcci olistici e richieste di flessibilità. Dispositivi indossabili, app basate su Ia e programmi virtuali sono diventati parte integrante dell’allenamento quotidiano, rendendo l’esperienza più accessibile, coinvolgente e personalizzata. Una trasformazione che rappresenta una grande opportunità per i brand capaci di adattarsi.