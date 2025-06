Imprese, Engineering nomina Andrea Gabardo executive vicepresident public sector

Engineering, leader nei processi di digitalizzazione per aziende e pubbliche amministrazioni, annuncia la nomina di Andrea Gabardo a executive vice president public sector. A diretto riporto del ceo Aldo Bisio, nel suo nuovo ruolo Andrea Gabardo avrà la responsabilità di guidare e sviluppare il mercato public sector in tutti i suoi segmenti: pubblica amministrazione centrale e locale ed healthcare. Con una consolidata esperienza nel mercato public sector e una profonda conoscenza delle soluzioni it più innovative a supporto dei processi di innovazione digitale delle pubbliche amministrazioni, Gabardo garantirà il suo contributo nel percorso di crescita e di rafforzamento di Engineering quale partner di riferimento per la trasformazione digitale del settore pubblico.

Andrea Gabardo subentra a Dario Buttitta, che lascerà il Gruppo il prossimo 31 agosto dopo aver ricoperto ruoli di primaria responsabilità e aver guidato con riconosciuta competenza la divisione public administration & healthcare.

Aldo Bisio, ceo del Gruppo Engineering, ha dichiarato: “Con grande piacere do il benvenuto ad Andrea Gabardo nel leadership team di Engineering, certo che con la sua comprovata esperienza contribuirà a consolidare la nostra leadership nel settore pubblico, dove negli anni il Gruppo è diventato un riferimento e un partner strategico per le Pubbliche Amministrazioni. Desidero inoltre esprimere un sentito ringraziamento a Dario Buttitta, al quale va la nostra più profonda gratitudine per l’eccezionale dedizione offerta in oltre trent’anni di carriera in Engineering". Dopo una lunga carriera in Accenture, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità, Gabardo nel 2022 è stato nominato ceo di Intellera Consulting. Nel 2024, in seguito all’acquisizione di Intellera da parte di Accenture, è rientrato in Accenture con il ruolo di Emea market maker lead per health e public sector.