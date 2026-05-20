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Lavoro, Pizzuti: "Contratto Cifa-Confsal conforme a standard e garantisce salario giusto"

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L'ordinario Diritto del Lavoroa margine della firma del contratto tra Confsal e Cifa Itali

20 maggio 2026 | 16.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il contratto collettivo sottoscritto tra Cifa Italia e Confsal si colloca pienamente all’interno dei parametri della contrattazione leader e garantisce un livello di tutela tale da mettere le imprese al riparo da possibili contestazioni, anche in materia di appalti". E' quanto ha affermato il professor Paolo Pizzuti ordinario Diritto del Lavoroa margine della firma del contratto tra Confsal e Cifa Italia, avvenuta oggi a Roma. Secondo il giuslavorista, l’impianto contrattuale risulta “equivalente, se non super equivalente” sia sotto il profilo economico che normativo, configurandosi come uno strumento pienamente coerente con i principi di riferimento del settore.

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Pizzuti ha evidenziato inoltre che "il contratto assicura il rispetto del cosiddetto salario giusto ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione, in quanto conforme – e in alcuni aspetti superiore – agli standard dei contratti collettivi considerati di riferimento nell’ordinamento. Il professore ha sottolineato come la costruzione dell’accordo sia il risultato di un lavoro di lungo periodo e non di un intervento estemporaneo, finalizzato proprio a garantire una piena aderenza ai criteri della contrattazione collettiva leader. In questo quadro, il contratto si distingue anche rispetto ad alcune criticità presenti in altri settori, come i servizi fiduciari o il multiservizio, dove i livelli retributivi sono stati oggetto di interventi di adeguamento negli ultimi anni".

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Tag
contratto collettivo salario giusto diritto del lavoro
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