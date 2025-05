Inaugurato stabilimento Eureka a Firenze, Mignon factory di macinacaffè italiano

È diventata operativa la 'Mignon factory' di Eureka, un nuovo stabilimento interamente dedicato alla produzione della linea iconica dei macinacaffè professionali dell’azienda fiorentina. Frutto di un investimento di 3 milioni di euro, dal nuovo impianto sono stati lanciati sul mercato in questi giorni tre nuovi modelli del macinacaffè tecnologico Mignon che verranno prodotti per il target dei consumatori privati.

All’interno del nuovo stabilimento, inaugurato alla presenza dei maggiori players del caffè, tra cui Lavazza, Illy e Smeg, vengono impiegate 24 risorse umane ad alta specializzazione. L’impianto produttivo occupa una superficie di 700 metri quadrati e ha una capacità produttiva di 700 macinacaffè al giorno. Accanto al nuovo show room aperto nel 2024, una sala polifunzionale che attrae ogni giorno professionisti e amanti del caffè a livello internazionale, la 'Mignon Factory' rappresenta un ulteriore tassello del piano di sviluppo aziendale che ha comportato il raddoppio dello storico stabilimento di Sesto Fiorentino, e la realizzazione di quella che può essere definita la 'grinder valley toscana'.

“Questo investimento - ha dichiarato Maurizio Fiorani, managing director della Conti Valerio - sarà un volano per l’export e inciderà sull’intera filiera del caffè made in Italy. Puntiamo a implementare il mercato per i cosiddetti coffee lovers domestici, ma anche per i professionisti che cercano la giusta attrezzatura per la propria offerta specialty, ovvero quelle tipologie di caffè dal prezzo importante e dall’elevatissima qualità. La linea Mignon grazie alle sue performance professionali combinate alle ridotte dimensioni rappresenta un best seller e un benchmark di riferimento del segmento prosumer internazionale: Germania, Nord America, Uk e Medio Oriente saranno i mercati su cui punteremo maggiormente, realtà in cui già oggi il marchio Eureka è un trend setter affermato”.

Fondata nel 1920 dall'imprenditore toscano Aurelio Conti, Conti Valerio Srl, con i marchi di punta Eureka 1920 ed Eureka Oro, oggi rappresenta la principale azienda italiana dei macinacaffè e macinadosatori per il canale professionale e per la casa. L'azienda di Sesto Fiorentino ha registrato infatti nel 2024 un fatturato di 60 milioni di euro derivante per il 98% dalle attività export e oltre 200.000 macinacaffè prodotti.

Eureka investe il 5% del fatturato annuo in ricerca e sviluppo e nel biennio 2018 al 2024 ha depositato 8 nuovi brevetti tecnologici e ha ampliato la gamma con nuove linee che fanno leva su tecnologia e design. Con oltre cento dipendenti diretti, l’azienda vanta un'età media delle risorse umane pari a trentacinque anni.

“Dai primi periodi del Covid, è aumentato vertiginosamente - ha continuato Fiorani - il desiderio di rivivere in casa il piacere del caffè preparato al bar- Infatti c’è stato un generale exploit dell’attrezzatura destinata a dei veri coffee corner domestici. Un fenomeno trasversale che in parte ha interessato anche l’Italia e che noi siamo stati in grado di anticipare avendo da sempre riconosciuto grande importanza agli investimenti in tecnologia e performance”.