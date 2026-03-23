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Min.Giustizia: concorso per oltre 9mila posti

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Tre avvisi pubblici per stabilizzazione personale già assunto a tempo determinato nell'ambito del Pnrr

Processo su presunta truffa con i fondi della Lega a carico di Bossi il figlio Renzo e Belisto, Interrogatorio di Francesco Belsito, davanti a lui faldoni di documenti sul processo (Maurizio Maule/Fotogramma, MILANO - 2016-10-24) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate - FOTOGRAMMA
Processo su presunta truffa con i fondi della Lega a carico di Bossi il figlio Renzo e Belisto, Interrogatorio di Francesco Belsito, davanti a lui faldoni di documenti sul processo (Maurizio Maule/Fotogramma, MILANO - 2016-10-24) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate - FOTOGRAMMA
23 marzo 2026 | 11.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un nuovo concorso da oltre 9mila contratti di lavoro a tempo indeterminato per rafforzare gli uffici giudiziari su tutto il territorio nazionale. Il ministero della Giustizia ha infatti pubblicato, il 16 marzo scorso, tre avvisi pubblici per la stabilizzazione del personale già assunto a tempo determinato nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, 9.119 contratti a tempo indeterminato per la precisione.

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In particolare, i tre bandi sono destinati a profili amministrativi e tecnici differenti: 6.919 posti per addetti all'Ufficio per il processo, 712 posti per tecnici di amministrazione e 1.488 posti per operatori di data entry. La selezione avverrà attraverso una prova 'situazionale' che valuterà le capacità pratiche dei candidati nella gestione di casi concreti: la prova sarà scritta e informatizzata. Le assunzioni sono previste a partire già dal 1° luglio 2026. I tre bandi ufficiali sono scaricabili su giustizia.it, inpa.gov.it e proveconcorsi.giustizia.it. La domanda va presentata esclusivamente online su proveconcorsi.giustizia.it entro le ore 23:59 del 15 aprile 2026. Per accedere servono un'identità digitale (Spid, Cie o Cns) e una Pec personale intestata al candidato, obbligatoria peraltro per tutte le comunicazioni successive, incluse convocazioni e risultati.

Ma quali i requisiti? Innanzitutto i tre bandi sono destinati a chi è già stato reclutato con il relativo concorso Ripam. In più, spiegano gli avvisi, chi vuole partecipare, "alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione" deve essere in servizio presso il Ministero della Giustizia con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nello stesso profilo; deve aver sottoscritto originariamente un contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2026 o, successivamente, l’addendum contrattuale di proroga al 30 giugno 2026 del termine originario del primo contratto. Non mancano i requisiti standard come non aver riportato condanne e non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo.

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concorso posti di lavoro ministero della giustizia Pnrr
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