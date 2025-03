Primangeli: “La dinamicità e versatilità dei giovani di oggi sono un punto di forza”

“Questi incontri sono fondamentali per lo studente, sono una grande opportunità, perché permettono di entrare in contatto con esperti di una delle Big Four nel campo della consulenza, un'esperienza che molti di noi considerano un traguardo.” Così Leonardo Primangeli, studente di economia UniMarconi, durante l'appuntamento a Roma con Kpmg, che rientra nel 'Career Connections', ciclo di incontri progettato per fornire agli studenti e ai neolaureati strumenti pratici e conoscenze indispensabili per affrontare il mercato del lavoro, organizzato da UniMarconi in collaborazione con aziende leader.