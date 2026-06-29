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Professioni, focus su responsabilità del professionista contabile su ultime ordinanze della Cassazione

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conferenza a Roma il 1 luglio organizzata da Confassociazioni, Istituto Nazionale Tributaristi e Presidenza della Commissione Finanze

professionista contabile - (foto di repertorio)
professionista contabile - (foto di repertorio)
29 giugno 2026 | 13.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

 

Mercoledì 1 luglio a Roma, alle ore 16.00, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, si terrà una conferenza sulla Responsabilità del professionista contabile, anche nella sua funzione di intermediario fiscale, e sulla responsabilità etica della consulenza. Alla conferenza, organizzata dall'Osservatorio nazionale sulla fiscalità di Confassociazioni e dal Centro studi dell’ Istituto Nazionale Tributaristi (INT) con il supporto della Presidenza della Commissione Finanze, prevista la partecipazione di esperti dell’ area giuridico-economica oltre a quella di Marco Osnato Presidente della Commissione Finanze, del Presidente di Confassociazioni Angelo Deiana e di Riccardo Alemanno Presidente dell'Osservatorio sulla fiscalità e dell'INT. Le relazioni saranno tenute da Laura Ambrosi Partner Studio di Tanno e Associati, Salvatore Cuomo Consigliere nazionale e membro Centro Studi INT, Ermanno Bonaria Ceo Accedis e Antonello Sanna Ceo SCM SIM. L'intento sarà quello di fornire riflessioni al Legislatore e qualche indicazione, volta a stabilire una linea di certezza in tema di responsabilità del professionista contabile, ma nella conferenza si parlerà anche di responsabilità etica del consulente fiscale, nell'ambito di un rapporto fiduciario con l’assistito, supportato dalla capacità del professionista intermediario fiscale di fare rete con altre professionalità.

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Responsabilità del professionista contabile Consulenza fiscale Fiscalità
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