Firenze, Consulenti lavoro: "Contributo per vittime della strage di via Mariti"

Onorare le vittime della strage di via Mariti, dimostrare vicinanza alle famiglie e collaborare con tutte le istituzioni per prevenire gli infortuni sul lavoro. Questo il messaggio lanciato oggi a Firenze durante la cerimonia di consegna della raccolta fondi in favore delle famiglie delle vittime, alla presenza della sindaca Sara Funaro, del Provveditore della Misericordia Bernardo Basetti Sani Vettori, dell’arcivescovo Gherardo Gambelli, l’Imam Izzedin Elzir e del presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro Rosario De Luca, categoria che ha contribuito in modo cospicuo alla campagna di solidarietà in occasione del Festival del lavoro dello scorso maggio a Firenze.

"Riteniamo sia necessario prevenire gli infortuni investendo nella cultura della sicurezza attraverso la formazione in azienda e il dialogo con le nuove generazioni. Su quest'ultimo punto, in particolare, siamo impegnati da anni con il nostro videogioco GenL, pensato per far conoscere agli studenti i principali del lavoro etico, sicuro e regolare", ha dichiarato De Luca nel suo intervento alla cerimonia.