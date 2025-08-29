circle x black
Cerca nel sito
 

Professioni, De Luca (Consulenti Lavoro): "Asse.co? no a polemiche, bene razione nostra categoria"

sponsor

La posizione dell'ordine professionale

Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro
Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro
29 agosto 2025 | 17.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Premetto che non amo polemiche tra Ordini professionali, e specialmente se hanno ad oggetto tentativi di entrata in ambiti di altri Ordini. Io credo che tra ordini professionali debba esistere un clima di unità, solidarietà e condivisione dei percorsi. Poi è chiaro che ci sono situazioni che possono anche essere discusse ma non amo le polemiche. Detto questo io prendo atto della reazione della nostra categoria, una reazione di orgoglio, con la consapevolezza che quando le proprie attività sono oggetto di desiderio di terzi vuol dire che abbiamo fatto bene, con un percorso in questi 20 anni ricco di soddisfazioni, e solo l'inizio di quello che faremo in futuro". Così Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, intervistato sulla web tv di categoria risponde sulle polemiche innescate dalla decisione dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) che ha confermato, che il protocollo Asse.Co. (Asseverazione di conformità contributiva e retributiva) rimane di esclusiva competenza dei consulenti del lavoro, respingendo la richiesta del consiglio nazionale dei dottori commercialisti di estenderla anche a loro.

E la polemica ha riguardo anche altre competenze dei consulenti del lavoro. "Mi viene da sorridere -ha continuato De Luca- perchè quando il legislatore, dalla legge Biagi in poi, ha individuato in maniera esclusiva i consulenti del lavoro per assegnargli delle funzioni lo ha fatto sulla base di due considerazioni. Una è certamente il tema della competenza, della specializzazione, sin da quando i nostri giovani iniziano il loro percorso di studi e poi di tirocinio c'è una conoscenza verticale dei temi".

"L'altra considerazione -ha spiegato ancora De Luca- arriva dal ministero del Lavoro: Sacconi, Damiano, Giovannini, Poletti, tutti i ministri che hanno firmato i provvedimenti che hanno assegnato ai consulenti del lavoro la potestà di intervenire in materia di conciliazione dei rapporti di lavoro. di arbitrato, di conciliazione dei contratti, di politiche attive, hanno considerato che quando si devolve in sussidiarietà un potere dello Stato a un ordine professionale questo può avvenire solo se c'è la vigilanza. Quindi, il ministero del Lavoro ha un potere, lo devolve, vigila su quel potere, assegnato a un ente o categoria professionale con caratteristiche ben precise, e quindi anche in questo caso ci troviamo davanti a delle polemiche non certamente legate a una valenza pubblica ma privata insomma", ha concluso De Luca.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
professioni professionisti consulenti del lavoro Rosario De Luca asse.co
Vedi anche
Momento storico a Venezia 2025, Julia Roberts sbarca per la prima volta al Lido
Mostra Venezia 2025, 'Jay Kelly' e 'Bugonia': le videonews delle nostre inviate
News to go
Allerta maltempo sull'Italia, le regioni colpite
Clooney con Amal sul red carpet al Lido: "Mi dispiace, non ho voce" - Video
News to go
"Smartworking crea lavoro per donne e il Sud": lo studio Bankitalia
News to go
Scioperi a settembre per treni, aerei e mezzi pubblici: le date
News to go
Evasione fiscale, allarme Corte Conti: incassato meno di un quinto di quanto accertato
News to go
Influenza, si teme possa essere una delle peggiori degli ultimi anni: perché
Mostra Venezia, videonews dalle nostre inviate Lucrezia Leombruni e Loredana Errico
Venezia 2025, standing ovation per Sorrentino: 8 minuti di applausi - Video
Al Quarticciolo spacciatori e vedette in strada h 24. Le videonews dalla nostra inviata sul posto
Venezia 82, il divo è tornato: George Clooney sbarca al Lido - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza