Rettore Guglielmelli (Ucbm): "Nostro polo ricerca a disposizione aziende"

"Avere uno spazio nel nostro Simulation Center è fondamentale. Tutte queste soluzioni anche più innovative per le terapie avanzate e nella medicina di lungo termine, in cui simuliamo gli ambienti non solo ospedalieri, ma anche per la possibile assistenza a domicilio, per la longevità, la salute a lungo termine, saranno una leva fondamentale per indirizzare nel modo giusto l'applicazione di soluzioni innovative insieme ai giovani ricercatori e a tutti i nostri gruppi di ricerca". Lo ha detto Eugenio Guglielmelli, rettore Ucbm all'inaugurazione del Simulation center dell’Università Campus Bio-Medico di Roma - un centro di simulazione e sperimentazione per le imprese, la ricerca e la didattica unico in tutto il Centro e Sud Italia - in occasione dell'apertura dell'anno accademico 2024-25.

"Questo nostro centro di simulazione e tutto il nostro polo di ricerca dell'ateneo, è a piena disposizione per le aziende, non solo come showroom per dimostrare e promuovere prodotti già esistenti, ma anche per sviluppare simulazione dei primi utilizzi o formazione dei primi professionisti sull'uso concreto di quelle attrezzature, soluzioni e procedure che se non configurate nel modo giusto nelle prime applicazioni possono poi correre il rischio di non avere grande successo sul mercato", conclude.