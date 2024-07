Tributaristi: "Attestato qualità notarizzato in Blockchain a garanzia autenticità"

L’Istituto nazionale tributaristi (Int), associazione di rappresentanza professionale ai sensi della Legge 4/2013 autorizzata al rilascio dell’attestato di qualità e di qualificazione dei servizi professionali in quanto inserita nell’apposito elenco tenuto dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, vuole sempre più evidenziare l’importanza dell’attestato di qualità nei confronti dell’utenza, poiché garantisce che il tributarista che lo possiede ha correttamente svolto l’aggiornamento professionale obbligatorio, ha in corso di validità polizza di r.c. professionale v/terzi, ha rispettato le norme del Codice deontologico, non ha subito provvedimenti disciplinari ed è correttamente iscritto all’Int.

Per tale motivo a partire dal 1° di settembre gli attestati rilasciati ai propri iscritti saranno notarizzati in Blockchain. La notarizzazione permette di conferire agli attestati rilasciati dall’Int, ulteriore garanzia di autenticità e paternità: autenticità, ovvero l’ attestato è originale e le informazioni al suo interno non sono state manomesse; paternità, ovvero l’attestato è stato rilasciato dall’Int. Autenticità e paternità possono essere verificate pubblicamente e facilmente, basterà accedere alla Blockchain attraverso un comune “link web” contenuto in un certificato digitale rilasciato al tributarista che a sua volta potrà consegnare al cliente.

L’Istituto Nazionale Tributaristi crea così, un circolo virtuoso ed etico che coinvolge l’Associazione stessa, il tributarista e l’utente finale e che garantisce la tutela dalla falsificazione e manomissione degli attestati, per utilizzi impropri o non autorizzati. Partner tecnologico dell’Int per la notarizzazione, è la Start Up innovativa Metaskills Srl, nodo validatore della Blockchain italiana commercio.network. "La tecnologia Blockchain-puntualizza Iacopo Sensi cofondatore di Metaskills Srl- rappresenta un nuovo linguaggio universale e trasparente. La naturale evoluzione di internet, che a volte manca di trasparenza".

Il presidente dell’Int, Riccardo Alemanno, motiva così questa innovativa iniziativa: “Da oltre un anno abbiamo iniziato una campagna per evidenziare le caratteristiche e le finalità dell’attestato di qualità ex lege 4/2013, con questa iniziativa vogliamo garantirne l’autenticità e ribadire il nostro impegno a tutela dell’utenza, come richiesto dalla normativa vigente per le professioni associative, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali innovativi. Ringrazio pertanto la dirigenza di Metaskills Srl per averci dato l’opportunità di investire nella tutela degli utenti dei tributaristi Int".

Dall'Int fanno sapere che sempre dal mese di settembre, su richiesta del possessore, potranno essere notarizzati anche gli attestati già rilasciati dal 1° gennaio al 31 agosto e inoltre, dall’autunno prossimo, il tributarista Int avrà l’opportunità di usufruire del servizio di notarizzazione in Blockchain anche per i documenti inviati o compilati per conto dei propri assistiti.