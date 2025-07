Le celebrazioni per i 160 anni del Corpo delle Capitanerie di Porto

Il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Matteo Perego di Cremnago, ha partecipato, su delega del Ministro della Difesa, alle celebrazioni per il 160° anniversario di fondazione del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. “Oggi celebriamo non solo una lunga storia di professionalità e dedizione, ma un patrimonio nazionale di valori, capacità operative e senso del dovere che hanno reso questo Corpo un presidio insostituibile della sicurezza, della legalità e della tutela ambientale nei nostri mari e laghi maggiori”, ha detto il Sottosegretario alla Difesa, che ha poi aggiunto: “Un modello di eccellenza organizzativa che pochi Paesi al mondo possono vantare e che conta su oltre 11 mila uomini e donne”. Successivamente, il delegato del Ministro Crosetto, ha sottolineato l’importanza strategica delle molteplici attività svolte dalle Capitanerie di Porto: dalla sicurezza della navigazione alla vigilanza sulla pesca, dal soccorso in mare alla lotta all’inquinamento marino. Non sono mancati i ringraziamenti a tutto il personale in forza al Corpo e un augurio: “Con le celebrazioni di oggi guardiamo al futuro con la certezza che il Corpo continuerà ad essere un pilastro di legalità sul quale fare profondo affidamento”.

Link al comunicato della Difesa