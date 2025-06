Le persone dietro il provider Ehiweb: storytelling di un progetto di valore

in collaborazione con : Ehiweb

Quando le persone credono nel lavoro che fanno, non hanno timore a “metterci la faccia”. E quale modo migliore di un video online per mostrare i volti di chi ha costruito un progetto, di chi lo nutre giorno per giorno, di chi si identifica con i suoi valori, di chi ne rappresenta la forza, ma anche per far conoscere i prodotti e i servizi proposti?

È questa la recente mossa di Ehiweb, il provider italiano che da più di vent’anni non si stanca mai di ripetere quanto le persone siano importanti nella narrazione del loro progetto. Su www.ehiweb.it è subito palpabile il ruolo centrale delle persone, con tutti i collaboratori presentati in prima linea. Ma centrale è anche il ruolo dei clienti e di tutte le figure che gravitano attorno al progetto e che hanno contribuito ad accrescerne il valore.

Raccontare con un video: Ehiweb si mostra online

“Un video per raccontare Ehiweb in un minuto”, online da pochi giorni e già visualizzato da migliaia di follower, viene diffuso sui propri canali social come importante strumento di storytelling aziendale. Ogni azienda sa che raccontarsi è un’azione molto importante e delicata e che il più insignificante dei passi errati può rappresentare un errore insormontabile. Ma, come si può notare su https://youtu.be/cVq4WL4VvCA?si=J_NdwJt9474gbnI3, di errori non se ne evidenziano neppure a cercarli, perché viene lasciato spazio solamente alla comunicazione dell’identità e dei valori del brand nato a Bologna.

In soli 67 secondi di video, Ehiweb è riuscita a comunicare con efficacia, cura e professionalità tutti i concetti che ci teneva a diffondere ed i messaggi più significativi per l’azienda, potendo contare sulle competenze della casa di produzione TheStorytellers, che ha saputo raccontare e interpretare Ehiweb senza mai tradirne la sua identità e la sua missione.

Ehiweb crede tantissimo nell’importanza della trasparenza e della comunicazione, come ha avuto modo di dimostrare abbondantemente sul suo attivissimo blog, con le modalità tempestive di assistenza fornita ai clienti – altro punto chiave, tra l’altro, del suo impegno nel campo delle telecomunicazioni – con il modo in cui vengono curati i rapporti con i loro Business Partner, con il sostegno alla diffusione della cultura digitale.

Grazie al video, tutto questo ha assunto una nuova forma comunicativa. Rimane solida l’importanza di raccontare chi è Ehiweb e di “dare un volto, anzi, i volti, al nostro lavoro quotidiano”, come ha affermato il responsabile della comunicazione Luigi De Luca. Cambia solamente la modalità, per permettere al provider altamente competitivo di stare al passo coi tempi e cogliere le tendenze dei video brevi e concentrati in pochissimi secondi.

Video Ehiweb: nomi e volti di chi dona valore al progetto

Tutti i professionisti che lavorano per Ehiweb, a partire dai fondatori Luigi De Luca, il responsabile della comunicazione specializzato in content management, Gilberto Di Maccio, direttore commerciale e Matteo Sgalaberni, direttore tecnico, fino ad arrivare all’assistenza commerciale e tecnica di Simona Di Bartolo, responsabile customer care e partnership, al responsabile amministrativo Daniele Mariano e ancora Ylenia De Castro, Michela Corazza, Tatiana Semincov, Valentina Ferrari, Arianna Guccione, Barbara Mengoli, Carlotta Mamusa, Martin Slavev, Christian Boccia, Marco Lipparini e Christian Dondarini, passando per gli sviluppatori Stefano Dalbagno, Emiliano Grilli e Francesco Ferrari, ci tengono a sottolinearlo sempre: “La nostra forza sono le connessioni e il cuore del nostro modo di lavorare fatto di ascolto, chiarezza, competenza”.

E tutto questo sono riusciti a comunicarlo nel video, che non vuole essere definito uno “spot”, ma uno strumento di storytelling che “mostra le persone, i gesti e le voci di Ehiweb e che dice proprio questo: esiste davvero una relazione tra chi lavora con impegno dietro le quinte e chi ci sceglie ogni giorno, per navigare, lavorare, divertirsi, comunicare”.

Ehiweb vuole “offrire un’opportunità” ai suoi clienti – come viene ripetuto nel video – a suon di “connessioni Internet e servizi di alta qualità, come l’assistenza di livello superiore fatta da persone esperte”. Perché è solamente dalla professionalità delle persone che si può arrivare alla definizione di soluzioni efficaci trovate insieme ai clienti.

L’opportunità di cui parla Ehiweb all’inizio del video è una promessa mantenuta e rinnovata nel tempo e si rivolge a privati, professionisti e aziende, che dal 2004 possono contare sul provider Ehiweb per navigare, lavorare e divertirsi sul web “senza pensieri”.