Legge di Bilancio 2025, un focus dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio

Con un Focus dedicato alla manovra di bilancio 2025, l’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) ha fornito il 21 febbraio un quadro degli impatti finanziari ed economici rispetto allo scenario a legislazione vigente per l’anno appena concluso e nel triennio 2025-27, l’impatto sui soggetti destinatari e le basi economiche, e le principali modifiche introdotte durante l’iter parlamentare. La manovra comprende le misure della legge di bilancio approvata dal Parlamento il 28 dicembre 2024 e quelle contenute nella legge di conversione del DL 155/2024 e nel decreto legislativo 192/2024 recante la revisione delle imposte sui redditi. In sintesi, l’analisi dell’UPB rileva che: la manovra aumenta il disavanzo nel 2025-27 e posticipa di un anno il rientro del deficit sotto il 3 per cento del PIL; le famiglie sono i principali beneficiari della manovra con 53 miliardi nel 2025-27, anche in ragione degli interventi a favore dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, restrittivo invece l’impatto per imprese e lavoratori autonomi; sul fronte delle entrate, si riducono le imposte sul lavoro e aumentano temporaneamente quelle sul capitale nel 2025-26; le maggiori uscite sono per difesa, sanità e protezione sociale ed, infine, che l’iter parlamentare ha introdotto numerosi nuovi interventi.

Link al testo dell’UPB: La manovra di bilancio per il 2025: un’analisi dei testi definitivi