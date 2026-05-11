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Libano, razzo colpisce base italiana UNIFIL

11 maggio 2026 | 14.31
Redazione Adnkronos
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Ennesimo attacco nei confronti della missione UNIFIL nel Sud del Libano. Un razzo ha colpito la base del contingente italiano a Shama senza per fortuna provocare vittime né feriti, ma solo lievi danni materiali. Attualmente sono in corso gli accertamenti sulla dinamica e sulla provenienza del razzo e il Ministro Crosetto è in costante contatto con i vertici della Difesa, il Capo di Stato Maggiore Gen. Portolano, il Comandante del COVI Gen. Iannucci, oltre che con il Comandante del contingente italiano in Libano.

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Il comunicato della Difesa

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razzo base italiana missione UNIFIL Sud del Libano
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