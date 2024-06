A Milano arriva la mostra dei Sony World Photography Awards

Inaugura oggi a Milano, ospite degli spazi del Museo Diocesano Carlo Maria Martini, la mostra “Sony World Photography Awards”. Al centro dell’esposizione, gli scatti premiati in occasione della diciassettesima edizione dell’omonima kermesse, che ha avuto luogo a Londra in aprile. A Milano sbarcano oltre 160 opere di 52 autori italiani e stranieri; tra questi, alcuni prospetti interessanti, come Juliette Pavy, Federico Scarchilli, Davide Monteleone. L’evento, a cura di Barbara Silbe, è aperto al pubblico fino al 29 settembre.