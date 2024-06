A Venezia una mostra dedicata a Eleonora Duse

Inaugura oggi a Venezia, ospite degli spazi della Galleria di Palazzo Cini, “Eleonora Duse mito contemporaneo”. La mostra, aperta al pubblico fino al 13 ottobre, ripercorre la vicenda biografica di una delle attrici più importanti di tutti i tempi. Al centro del percorso espositivo, una selezione di oggetti, vestiti, fotografie e documenti, che getta nuova luce sul personaggio e sull’ambiente in cui l’artista si trovò a operare. L’evento è organizzato e promosso dal Museo, in collaborazione con l’Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione Giorgio Cini.