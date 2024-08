Cibo processato e orologio biologico, un consiglio prezioso

Il consumo di cibo processato influisce in modo significativo sui tempi dell’invecchiamento. È la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori della Università California-Berkeley, negli Stati Uniti, in un articolo recentemente comparso sulle colonne della rivista scientifica “Jama Network Open”. Secondo gli esperti, sarebbe sufficiente eliminare 10 grammi di zucchero aggiunto dalla dieta quotidiana per riportare indietro le lancette dell’orologio biologico. In particolare, grazie a questo piccolo accorgimento, si potrebbero guadagnare 2,4 mesi ogni anno.