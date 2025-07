Le creazioni di Eleonora Lastrucci incantano al galà di Bocelli

Due muse della musica vestite in esclusiva dalla stilista trasformano la charity dinner a Villa Alpabella in un inno all'eleganza italiana

Due muse della musica vestite in esclusiva da Eleonora Lastrucci, stilista pratese pluripremiata, hanno trasformato la charity dinner "Notti toscane" a Villa Alpebella, l'incantevole residenza in Versilia della famiglia di Andrea Bocelli e Veronica Berti, in un inno all'eleganza italiana. In un'atmosfera rarefatta tra stelle, musica e alta società internazionale, Lastrucci ha firmato le creazioni d’haute couture che hanno letteralmente rubato la scena, vestendo la violinista Rusanda Panfili e la cantante Ilaria Della Bidia.

Due abiti esclusivi, concepiti come opere d'arte sartoriale, hanno interpretato il tema del dress code "Italia mia" con un'eleganza sospesa tra sogno e realtà. I tessuti scelti - raffinati, luminosi, quasi eterei - sono stati impreziositi da dettagli floreali nei colori della bandiera italiana, simbolo di una bellezza che affonda le radici nella tradizione ma guarda audacemente al futuro.

Per Rusanda Panfili, la stilista ha immaginato un abito in lycra di seta color vinaccia, dal taglio aderente, pensato per esaltare la silhouette slanciata e la forte presenza scenica della violinista. Un omaggio alla sensualità contemporanea, elegante e decisa. Ilaria della Bidia ha invece indossato un sontuoso abito in broccato di seta verde smeraldo, ampio e regale, ideale per mettere in luce l'aura maestosa e l'eleganza innata della cantante.

"Mi sono lasciata ispirare dai colori della nostra bandiera, ma ho voluto interpretare ogni abito in armonia con la personalità e la fisicità delle due protagoniste - ha dichiarato Eleonora Lastrucci all'Adnkronos - Rusanda indossava un rosso ciliegia intenso e avvolgente, pensato per valorizzare la sua energia scenica. Ilaria, invece, un verde profondo e nobile, perfetto per raccontare la sua regalità naturale".

A completare i look, i preziosi gioielli firmati Grimaldo Firenze, maison storica di alta gioielleria artigianale toscana. Da tre generazioni, il brand coniuga bellezza, autenticità e sostenibilità, promuovendo un lusso etico e consapevole. Un connubio perfetto con la visione di Lastrucci, che da anni incanta i red carpet di Venezia, Cannes, Roma ed El Gouna con una moda che celebra la femminilità audace e l’eccellenza del Made in Italy.

Con alle spalle riconoscimenti prestigiosi come il St. Oscar della Moda, la Medaglia Aurata Accademica, Tuscany in the World e Serenissimo Born in Venice, Eleonora Lastrucci continua a distinguersi come ambasciatrice di una moda che è sogno, artigianalità e visione. E che, anche sotto le stelle della Versilia, sa lasciare il segno.