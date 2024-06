Uno spicchio d’aglio per addomesticare il colesterolo

Il consumo di aglio riduce i livelli di colesterolo “cattivo” nel sangue. È quanto sostiene un gruppo di ricerca dell’Università di Xizang Minzu, in Cina, in un articolo recentemente comparso sulle colonne di “Nutrients”. Gli esperti si sono concentrati sui più importanti studi di settore, riassumendone i risultati. In particolare, è emerso che al consumo di aglio corrisponde una riduzione significativa del colesterolo “cattivo”, sotto forma di lipoproteine a bassa densità (LDL), e un aumento di quello “buono” (HDL).