L’incontro tra Trump e Xi Jinping, i rapporti tra Usa e Cina

Il confronto fra Donald Trump e Xi Jinping nella Grande Sala del Popolo di Pechino è stato un passaggio significativo per tante ragioni. La visita di Trump ha rappresentato la prima visita ufficiale di un presidente americano dopo quasi nove anni ed è avvenuta dopo una lunga sequenza di scontri diplomatici, minacce commerciali e rotture che avevano inasprito le relazioni bilaterali tra le due grandi potenze. L'incontro si è svolto in un clima volto ad aprire una nuova fase di gestione delle tensioni, con segnali sia di distensione che di competizione strutturale. Ma i rapporti tra Stati Uniti e Cina, nel loro fragile equilibrio, sono anche, inevitabilmente, condizionati dall’evoluzione del contesto geopolitico con particolare riferimento all’invasione russa d’Ucraina e il continuo inasprimento delle ostilità in Medio Oriente. E se l'intelligence americana, come riportato dal Washington Post, segnala un crescente vantaggio strategico di Pechino, è soprattutto l'economia a spostare l'ago della bilancia: ci sono numerosi vantaggi, diretti e indiretti, che le scelte dell’amministrazione Trump hanno evidentemente favorito. Pechino, grazie alla guerra in Iran e alla chiusura dello Stretto di Hormuz, ha consolidato la sua posizione di forza sui minerali strategici, detenendo, sostanzialmente, un monopolio su diversi fronti, grazie a un vantaggio competitivo che già aveva sulle catene di approvvigionamento delle terre rare. Pechino è stata inoltre in grado di abbassare i costi delle sue forniture energetiche, grazie all'aumento di quelle provenienti dall'Iran e all'abbassamento dei prezzi. Va ricordato che la Cina acquista circa l'80% del greggio iraniano; la crescente conflittualità nella regione ha reso possibili sconti sui contratti, l'incremento di forniture via corridoi terrestri e favorito accordi bilaterali che hanno ridotto i costi logistici e di approvvigionamento a favore di Pechino. Anche da un punto di vista strettamente commerciale la Cina ha tratto vantaggi dalla crisi mediorientale, allargando di fatto i propri mercati di sbocco. Contemporaneamente, si è resa ancora più indispensabile per una parte del mondo, inclusa la Russia, rafforzando la sua forza strategica e il suo potere negoziale. A pochi giorni dall'arrivo di Trump a Pechino, la visita di Vladimir Putin del 20 maggio 2026 ha aggiunto un ulteriore elemento al già complesso quadro geopolitico. Sul piano simbolico, la presenza di Putin nella capitale cinese ha rappresentato un coordinato messaggio politico: Russia e Cina mostrano capacità di sincronizzare le loro mosse diplomatiche in un momento di alta tensione internazionale, insinuando un fronte comune nel contesto di una crescente competizione con gli Stati Uniti. Sul piano pratico, la visita si è tradotta in intese concrete su energia, infrastrutture e cooperazione tecnologica e militare.

Questa convergenza ha inoltre implicazioni dirette per la stabilità dell'Indo-Pacifico: la maggiore sinergia politico-militare tra Mosca e Pechino rende più complesso per Washington disegnare risposte unilaterali alla crescente pressione su Taiwan, che resta il principale punto di possibile attrito tra Stati Uniti e Cina.

La partita fra Washington e Pechino si gioca dunque su più piani, economico, militare e diplomatico, e su un terreno reso più complesso dalla guerra in Medio Oriente e dal continuo avvicinamento tra la Russia e la Cina, il cui risultato dipenderà dalle capacità di tenuta delle rispettive economie, così come dalle ambizioni geopolitiche e dalle conseguenti scelte strategiche dei rispettivi leader. L'incontro nella Grande Sala del Popolo lascia intendere che la competizione rimarrà serrata, ma che le due maggiori potenze del globo dovranno continuare a utilizzare strumenti di gestione e mitigazione del conflitto, al fine di evitare un'escalation i cui effetti sarebbero ben al di fuori del controllo di Washington e Pechino.