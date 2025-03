A Palazzo Farnese la seconda edizione degli Stati generali dell'informazione

Si terrà il 6 marzo, presso Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata di Francia in Italia, la seconda edizione de Gli Stati Generali dell’Informazione visti da Roma 2025, un evento che riunirà rappresentanti del mondo dei media, istituzioni, editori, giornalisti e studenti per discutere il futuro dell’informazione e delle sue sfide globali.

L’incontro sarà l’occasione per presentare e analizzare il primo resoconto stilato dal Comitato direttivo degli Stati Generali dell’Informazione, pubblicato in Francia nell’autunno 2024 con il titolo “Tutelare e sviluppare il diritto all’informazione: un’emergenza per la democrazia”. Frutto di un’indagine indipendente condotta in Francia nel corso di nove mesi con il sostegno del presidente Emmanuel Macron, il documento affronta le criticità legate al diritto all’informazione e al futuro dei media, con particolare attenzione al ruolo della governance europea, alla protezione delle fonti e alla lotta contro le interferenze straniere e i metodi di intimidazione nel settore dell’informazione.

L’evento si aprirà con l’intervento dell’Ambasciatore di Francia in Italia, Martin Briens, seguito da Alberto Barachini, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria. Bruno Patino, presidente di Arte e del Comitato direttivo degli Stati Generali dell’Informazione, presenterà il lavoro svolto in Francia e le principali conclusioni del resoconto.

Il dibattito proseguirà con Enrico Mentana, direttore del TgLa7 ed editore di Open online, Gina Nieri, Direttrice Divisione Affari Istituzionali, Legali e Analisi Strategiche di Mediaset, Francesco Giorgino, giornalista e Direttore della Direzione Ufficio Studi RAI, e Stefano De Alessandri, Amministratore delegato dell’Ansa. Le conclusioni dell’incontro saranno affidate a Giacomo Lasorella, presidente dell’Agcom.

L’evento, che si svolge a un anno esatto dalla prima edizione, sarà moderato da Alessandra Ravetta, direttrice di Prima Comunicazione, media partner dell’iniziativa. Al termine della giornata, è previsto uno spazio per domande e interventi dal pubblico.