Urania News su Samsung Tv Plus: un nuovo canale all news gratuito e multicanale

Urania Tv amplia la propria presenza multimediale con il lancio di Urania News, il nuovo canale televisivo all news disponibile gratuitamente in formato Fast (Free Ad-supported Streaming Tv) su Samsung Tv Plus Italia. A partire da oggi, gli utenti di smart tv Samsung e dispositivi Samsung Galaxy potranno accedere alla programmazione dedicata all’informazione in streaming e on-demand.

Questa iniziativa segna un passo significativo nella strategia editoriale di Urania, che diventa uno dei primi editori italiani a esplorare il modello Fast per l'informazione continua. Urania News entra così in un contesto già ricco e internazionale, affiancandosi a canali come Euronews, Cnn Headlines, Cnbc, Nbc News Now, France 24, Tv5 Monde, Bloomberg Tv+, La7 e Corriere.

Il progetto nasce dalla consolidata esperienza di Urania Tv, il primo canale italiano interamente dedicato alle istituzioni e alle imprese, diretto da Marco Cossu. Urania Tv si è già distinto per la realizzazione di oltre 21 format di approfondimento economico-istituzionale, condotti da autorevoli figure del giornalismo italiano come Roberto Arditti, Daniele Capezzone, Claudio Velardi, Gaia De Scalzi, Alessandro Caruso e Paolo Bozzacchi.

"La televisione non è morta, ma sta cambiando radicalmente", ha dichiarato Giampiero Zurlo, presidente di Urania. "Con Urania News vogliamo cogliere le opportunità tecnologiche e digitali per offrire un’informazione di qualità, accessibile e inclusiva. Il nostro obiettivo è superare il concetto di concorrenza, privilegiando la collaborazione e la valorizzazione di contenuti editoriali di qualità, e rafforzando la funzione civica del mezzo televisivo".

Cristina Sala, Italy business development lead di Samsung Tv Plus, ha espresso grande soddisfazione per questa collaborazione: "L’ingresso di Urania News rappresenta un importante tassello strategico per offrire al pubblico italiano contenuti informativi che combinano affidabilità internazionale e sensibilità locale".

Anche Persidera Media, attraverso il ceo Guido Fermetti, ha evidenziato l’importanza strategica di questa nuova distribuzione: "Il lancio di Urania News è un passaggio fondamentale nella trasformazione della distribuzione televisiva multipiattaforma, che ci permette di offrire agli utenti Samsung ulteriori opportunità per fruire di contenuti di qualità".

Urania News è già disponibile gratuitamente, integrato direttamente nelle smart tv Samsung e sui dispositivi mobili della linea Galaxy.