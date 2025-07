Meloni al Congresso CISL: “Fondamentale il dialogo con le parti sociali”

Nel giorno in cui il Governo taglia il traguardo dei mille giorni, il Presidente del Consiglio è intervenuto al XX Congresso Confederale CISL. “Ogni giorno da quanto l’Esecutivo è in carica sono stati creati più di mille posti di lavoro a tempo indeterminato per un totale di oltre un milione”, ha dichiarato Giorgia Meloni, che ha poi aggiunto: “Sono qui per testimoniare ancora una volta la centralità per il Governo del dialogo con le parti sociali”. Nel suo intervento di fronte al sindacato, il Premier ha sottolineato l’importanza di fare squadra per raggiungere obiettivi comuni: “Il Governo è pronto a fare la sua parte in questo percorso perché come dimostrato in questi anni tra le nostre priorità ci sono sostenere al lavoro, incentivare chi crea nuova e buona occupazione, difendere il potere d’acquisto dei lavoratori, far crescere i salari e aiutare le nostre imprese ad essere più competitive”. Con riferimento alla questione dei dazi, il Capo dell’Esecutivo ha affermato: “Stiamo lavorando con gli altri leader e con la Commissione europea per scongiurare una guerra commerciale con gli Stati Uniti che impatterebbe prima di tutto sui lavoratori”. Sul tema dei salari, Meloni ha ricordato il lungo periodo di stagnazione della produttività: “Aumento dei salari e produttività sono due facce della stessa medaglia, si alimentano a vicenda, non possiamo rassegnarci alla bassa produttività, per questo dobbiamo investire sfruttando al meglio le risorse del PNRR e cogliendo le opportunità delle grandi trasformazioni del periodo che stiamo vivendo”. In conclusione, del suo discorso, il Premier ha esortato la platea a: “Tornare a credere in noi stessi, perché questa è una Nazione che ha tutte le carte in regola per non dover inseguire nessuno”.

