Milano Cortina, oggi la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi: orario, ospiti e dove vederla

Dopo il grande spettacolo olimpico, tocca ai Giochi Paralimpici. Ecco tutte le cose da sapere sullo show inaugurale

L'Arena di Verona durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi - Fotogramma/IPA
L'Arena di Verona durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi - Fotogramma/IPA
06 marzo 2026 | 06.45
Redazione Adnkronos
Iniziano oggi, venerdì 6 marzo, le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 con la cerimonia di apertura all'Arena di Verona. Dopo il grande spettacolo offerto dalle Olimpiadi invernali, tocca ai Giochi Paralimpici, che da domani al 15 marzo accompagneranno gli italiani. Grande attesa per lo spettacolo inaugurale, che per la prima volta si terrà in un sito patrimonio Unesco (l'Arena di Verona, tra l'altro, ha già ospitato la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi). Ecco orario dello show, ospiti attesi e dove vedere l'evento in tv e streaming.

Cerimonia apertura Paralimpiadi, orario e ospiti

La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi si svolgerà all'Arena di Verona e inizierà alle 20. Queste alcune delle star internazionali che prenderanno parte al grande evento: Stewart Copeland, Meduza, Miky Bionic, Dardust, Mimì Caruso.

Cerimonia apertura Paralimpiadi, dove vederla

La cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai e in streaming su Raiplay.

