Dalla Fiamma olimpica a quella paralimpica. A 21 giorni dal via, Milano Cortina 2026 continua ad attraversare l'Italia grazie al viaggio della Fiamma, in un percorso che porterà lo spirito dei Giochi in tutti i territori della penisola prima della cerimonia di apertura. Proprio il viaggio è il filo conduttore delle Olimpiadi, che porteranno nel Paese migliaia di appassionati dal 6 al 22 febbraio, per poi passare il testimone alle Paralimpiadi. Un'altra manifestazione che racconterà l’eredità sociale e culturale dei Giochi.

Il viaggio della Fiamma paralimpica

Insieme alle Olimpiadi ci saranno le Paralimpiadi e proprio oggi, venerdì 16 gennaio, è stato svelato il percorso completo del viaggio della Fiamma paralimpica, che dal 24 febbraio al 6 marzo percorrerà oltre 2.000 chilometri attraverso l’Italia, coinvolgendo 501 tedofori e animando per 10 giorni città e comunità con i Flame Festival e i Flame Visit, eventi celebrativi che porteranno nel Paese un messaggio forte e condiviso di unità e inclusione. Il percorso culminerà il 6 marzo all’Arena di Verona, pronta a ospitare la Cerimonia di Apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e dare il via al massimo evento sportivo al mondo per persone con disabilità. “Il Viaggio della Fiamma Paralimpica racconta l’eredità più profonda dei Giochi: quella culturale e sociale. Ogni tappa sarà un’occasione per celebrare lo sport come forza capace di unire le comunità, promuovere l’inclusione e guardare al futuro con fiducia e responsabilità, portando in Italia i valori del Movimento Paralimpico - ha spiegato Giovanni Malagò, Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 -. È un percorso che parla al Paese intero, che coinvolge territori, istituzioni e cittadini in un grande abbraccio collettivo. La Fiamma diventerà il simbolo di un’Italia che crede nel merito, nel coraggio e nella capacità di superare ogni limite, rendendo omaggio agli atleti che incarnano ogni giorno questi valori straordinari”.

Il percorso della Fiamma paralimpica

La Fiamma paralimpica sarà accesa il 24 febbraio a Stoke Mandeville, nel Regno Unito, culla storica del movimento paralimpico. Da qui inizierà un viaggio che racconterà come lo sport possa essere un motore di cambiamento. Dal Regno Unito, la Fiamma farà il suo ritorno in Italia arrivando a Torino, prima tappa del suo percorso nazionale. Il tragitto della Fiamma renderà omaggio alla storia paralimpica italiana, dalla prima edizione dei Giochi Paralimpici a Roma nel 1960 fino a Torino 2006, quando l’Italia ospitò per la prima volta le Paralimpiadi Invernali. Un passaggio fondamentale nella promozione dell’inclusione attraverso lo sport.

Dal 24 febbraio al 2 marzo, la Fiamma animerà i cinque Flame Festival in programma: Torino (24 febbraio), Milano (25 febbraio), Bolzano (27 febbraio), Trento (28 febbraio) e Trieste (2 marzo), trasformando ogni tappa in un’occasione di partecipazione e celebrazione della comunità paralimpica e dei suoi valori. Parallelamente, il Viaggio sarà arricchito dai Flame Visit, eventi di piazza che Allianz (presenting partner del viaggio della Fiamma paralimpica) e Fondazione Milano Cortina 2026 hanno voluto organizzare per ampliare il Viaggio anche al Centro e Sud Italia, con quattro tappe previste il 26 febbraio a Roma, il 27 febbraio a Bari, il 2 marzo a Napoli e il 3 marzo a Bologna. Sempre il 3 marzo, le cinque Fiamme provenienti dai Flame Festival arriveranno a Cortina d’Ampezzo, convergendo nella suggestiva Cerimonia di Unione e dando vita a un’unica Fiamma Paralimpica.

In seguito, il 4 marzo la Fiamma percorrerà le strade di Auronzo di Cadore, Pieve di Cadore, Longarone, Belluno, Treviso e Mestre, fino a raggiungere Venezia, dove si terrà la prima Celebrazione di tappa, trasformando il passaggio in un momento di incontro e condivisione con cittadini, scuole e associazioni.

Il 5 marzo continuerà il suo viaggio attraverso Castelfranco Veneto, Asolo, Bassano del Grappa, Thiene e Vicenza, fino a giungere a Padova per la seconda Celebrazione di tappa, portando entusiasmo e partecipazione lungo tutto il Veneto.

Il 6 marzo, dopo il passaggio a Monselice, Rovigo, Legnago, Nogara e Isola della Scala, la Fiamma concluderà il suo viaggio all’Arena di Verona, teatro della Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sarà un momento storico: per la prima volta, un sito UNESCO ospiterà l’apertura delle Paralimpiadi, scrivendo una nuova pagina nella storia dei Giochi. L’arrivo della Fiamma a Verona segnerà l’inizio ufficiale dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.