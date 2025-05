L'etimologia della parola dice tutto. "Inclusione". Dal latino inclusio, che tradotto significa "il fatto di includere, di comprendere in una serie. In un tutto". Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 saranno anche questo. Una questione di crescita e prospettive, di inclusione e soprattutto di diritti. È con questo obiettivo che Fondazione Milano Cortina 2026 e Unicef Italia hanno siglato un Protocollo d’Intesa che segna l’inizio di una collaborazione strategica in vista dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.

Milano Cortina e Unicef insieme

Il primo appuntamento della collaborazione sarà a Milano il prossimo 20 novembre, Giornata Mondiale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, con la “Marcia per i Diritti” quest’anno dedicata all’importanza del diritto al gioco in riferimento ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026.

La marcia entrerà a far parte di Gen26, il programma educativo dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, coinvolgendo scuole primarie e secondarie. Avrà luogo a Milano, ma tutte le scuole primarie e secondarie sul territorio nazionale saranno invitate a partecipare a un momento corale di sensibilizzazione sul diritto al gioco, che unirà studenti, istituzioni e comunità locali attraverso il linguaggio universale dello sport.

Il Protocollo, valido fino al 30 giugno 2026, punta a realizzare attività formative e iniziative di sensibilizzazione capaci di diffondere i valori educativi e sociali dello sport, con particolare attenzione ai diritti di bambine, bambini e adolescenti. Un impegno in linea con l’articolo 31 della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia, che riconosce il diritto al gioco, al tempo libero e allo sport. Un impegno che sarà incentrato sull’Olympic Value Education Programme (Ovep), sviluppato dal Comitato Olimpico Internazionale (Cio) e teso a promuovere i valori Olimpici di eccellenza, rispetto e amicizia

Svelate le divise azzurre

L’ultima settimana racconta anche la presentazione delle nuove divise azzurre per Milano Cortina 2026. A svelarle Giorgio Armani, in una serata esclusiva al club Armani Privé di Milano. Tra atmosfere sofisticate e orgoglio tricolore, l’iconico stilista ha presentato il guardaroba ufficiale della spedizione insieme ad alcuni protagonisti del team Italia, tra cui Sofia Goggia. Le divise sono realizzate nel colore bianco latte sulle quali spicca la grande scritta “Italia”, effetto ricamo tridimensionale.

Continua così, ininterrotta dalle Olimpiadi estive di Londra 2012 e invernali di Sochi 2014, la collaborazione con Coni e Cip di Giorgio Armani che, in qualità di official outfitter, fornirà l’intero guardaroba sportivo agli atleti olimpici e paralimpici dell’Italia Team. I capi realizzati per la squadra olimpica saranno disponibili come prodotti ufficiali in licenza in selezionati punti vendita e online a partire da novembre 2025.