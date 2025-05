Sarà che le Olimpiadi non sono mai "solo" sport. Sarà che le Olimpiadi in casa muovono (anche) un'attenzione particolare al contesto. Al contorno, ciò che sta oltre la prestazione atletica. Milano Cortina 2026 lo ha già messo in chiaro: sarà sempre di più un evento pensato anche per valorizzare il patrimonio artistico italiano, portando accanto alle prodezze sportive quel concetto di Olimpiade Culturale in grado di vivificare i territori. Anche con la musica.

Milano, tra musica e Olimpiadi

Ad aprire le danze sarà il capoluogo lombardo, che dal 23 al 25 maggio 2025 ospiterà Piano City Milano. Un evento giunto alla 15esima edizione, che trasformerà la città in un grande sala da concerto per pianoforte. Il bello è che, a otto mesi dai Giochi, il festival si inserisce proprio nel progetto di Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026. Il programma multidisciplinare che promuove i valori Olimpici attraverso la cultura, il patrimonio e lo sport. Dai parchi ai cortili, dalle piazze alle case private, fino a spazi insoliti e inediti, Piano City Milano offrirà oltre 250 concerti gratuiti in più di 130 luoghi diversi. Con l'obiettivo, insieme al Comune e con il sostegno del Ministero della Cultura, di celebrare la musica del pianoforte in ogni angolo della città.

Sabato 24 e domenica 25 maggio, alle 5 del mattino, ci saranno due tra le più suggestive esperienze dell’intera rassegna, immerse nella luce nascente e nel silenzio ancora intatto della città. Sabato, all’Arena di Milano, Angelo Trabace accoglie il giorno con il suo nuovo live Abbash. Domenica, invece, è la Darsena a fare da palcoscenico naturale a un concerto tutto al femminile, con Elena Chiavegato che esegue Femmes de légende di Mel Bonis. A Palazzo Marino, Andrea Rebaudengo suonerà invece Sports et divertissements di Erik Satie.

Sulle spalle dei giganti

L'ultima settimana racconta anche un'altra novità. Il 15 maggio, nell'iconica cornice dell'Allianz Tower a CityLife, è stato lanciato il progetto “Sognando Milano Cortina 2026. Sulle spalle dei Giganti” , che vedrà protagonisti 6 atleti e paratleti azzurri, già affermati campioni degli sport invernali (e non solo), e 6 leggende dello sport azzurro. In una simbolica staffetta tra passato, presente e futuro, per rendere al meglio i valori olimpici e la loro eredità, arrivando fino ai giovanissimi sciatori paralimpici della Squadra G sostenuti dalla Fondazione Allianz Umana mente.