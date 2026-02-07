circle x black
Giovanni Franzoni, chi è l'azzurro che fa sognare l'Italia dello sci a Milano Cortina

Nato a Manerba del Garda il 30 marzo 2001, dopo gli ultimi risultati in Coppa del Mondo si candida a essere uno dei protagonisti nella discesa libera di oggi

Giovanni Franzoni - Fotogramma/IPA
Giovanni Franzoni - Fotogramma/IPA
07 febbraio 2026 | 08.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Al via le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, sabato 7 febbraio, iniziano i Giochi con alcune delle gare più attese. Su tutte, la discesa libera maschile. La gara regina della rassegna a cinque cerchi. In gara a Bormio, ad alimentare le speranze azzurre di medaglia, ci sarà Giovanni Franzoni, protagonista di una stagione fin qui esaltante in Coppa del Mondo.

Milano Cortina, chi è Giovanni Franzoni

Nato a Manerba del Garda il 30 marzo 2001, Franzoni è uno dei nuovi talenti dello sci azzurro. Nel suo palmarès ci sono cinque medaglie ai Mondiali juniores (tra cui l'oro nel super-G di Bansko 2021 e quelli in discesa e combinata a Panorama 2022).

Sciatore polivalente, nel 2021 ha debuttato tra i grandi con un bel 14° posto in gigante a Cortina. Nel 2022 ha vinto la Coppa Europa (il secondo circuito internazionale più importante dopo la Coppa del Mondo, in cui si fanno largo le giovani promesse), trionfando anche in classifica di superG. Dopo il primo podio della carriera in Coppa del Mondo a dicembre 2025 (terzo nel super-G a Val Gardena), ha stupito nel mese di gennaio vincendo su due piste sacre come Wengen (superG) e Kitzbuhel (discesa): le sue prime due vittorie. Nel mezzo, un altro bellissimo terzo posto in discesa a Wengen.

Giovanni Franzoni, curiosità

Franzoni è un grande appassionato di musica e nel tempo libero ascolta rap/trap italiano o americano. Ama anche il mare, scelto spesso per le vacanze tra kite, surf e wakeboard. A Milano Cortina è uno dei giovani più attesi. E sì, potrebbe stupire anche sulla Stelvio di Bormio. Curiosità: dopo il suo primo successo in Coppa del Mondo a Wengen, in SuperG, Franzoni ha ricevuto un messaggio su Whatsapp speciale, dalla leggenda azzurra Alberto Tomba: "So che è una carica in più - aveva raccontato Tomba all' Adnkronos -. Cosa gli ho detto? Se mi batti lo svizzero (Odermatt, ndr), ti faccio un bel regalo. Cose da atleti, insomma".

