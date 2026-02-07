circle x black
Ian Matteoli, chi è l'azzurro che fa sognare l'Italia dello snowboard a Milano Cortina

Lo snowboarder torinese va a caccia di una medaglia a Livigno

Ian Matteoli - Fotogramma/IPA
Ian Matteoli - Fotogramma/IPA
07 febbraio 2026 | 17.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Conquistate le prime medaglie a Milano Cortina 2026, l'Italia non ha voglia di fermarsi. In serata, gli atleti azzurri saranno ancora protagonisti a Livigno, con Ian Matteoli in finale nello snowboard big air maschile (qualificato con il secondo miglior punteggio e la miglior run). Ecco chi è lo snowboarder azzurro in finale oggi, sabato 7 febbraio 2026, alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Milano Cortina, chi è Ian Matteoli

Ian Matteoli è un figlio d'arte. Suo padre è Andrea 'Matiu' Matteoli, ex snowboarder alpino con 17 podi in Coppa del Mondo ed ex allenatore (tra gli altri) di Ross Rebagliati (oro in slalom gigante a Nagano 1998). Nato il 30 dicembre 2005, Ian si è innamorato della tavola a due anni ed è cresciuto tra Nuova Zelanda, Francia e Stati Uniti (in base agli spostamenti dei genitori), diventando negli anni anche un forte skateboarder.

Per quanto riguarda i risultati, nel dicembre 2022 è arrivato terzo nel big air di Coppa del Mondo a Copper Mountain ed è diventato il primo azzurro di sempre a salire sul podio in questa specialità. A febbraio 2023, poi, una fase di stop legata alla rottura della milza (con intervento chirurgico d'urgenza) a complicare il suo percorso. Da lì, però, una grande ripartenza lo ha portato a conquistare un doppio secondo posto nella stagione 2024-25. A fine marzo 2025 è stato inoltre in gara ai Mondiali di Engadina, dove ha chiuso con un settimo posto. Una delusione da cancellare a Milano Cortina 2026.

