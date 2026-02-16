circle x black
Cerca nel sito
 
milanocortina 5.2 v4

Milano Cortina, incubo McGrath: inforca e 'butta' l'oro nello slalom. Poi scavalca le recinzioni e si dispera nella neve

Seconda manche da dimenticare per il norvegese, dominatore in mattinata

McGrath - Fotogramma/IPA
McGrath - Fotogramma/IPA
16 febbraio 2026 | 15.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Olimpiadi di Milano Cortina da incubo per Atle Lie McGrath. Il norvegese, dominatore della prima manche dello slalom maschile oggi, lunedì 16 febbraio, ha inforcato nella seconda manche, vedendo così sfumare la possibilità della medaglia d'oro. Dopo l'uscita dal tracciato, McGrath è apparso disperato. Ha gettato in area e bastoncini e, dopo essersi diretto da solo nel bosco, superando le recinzioni della pista Stelvio di Bormio, si è buttato a terra disperato.

Milano Cortina, slalom d'oro per Meillard

Cos'è successo alle Olimpiadi? Lo svizzero Loic Meillard ha vinto oggi la medaglia d’oro nello slalom maschile, al termine di due manche clamorose. Dietro di lui l’austriaco Fabio Gstrein, medaglia d’argento, e il norvegese Henti Kristoffersen. Una gara finita con l’uscita del favorito Atle Lie McGrath, dominatore della prima manche.

Dopo la complicata mattinata, che aveva visto uscire fuori a causa della neve abbondante decine di atleti (tra cui il campione olimpico di gigante, Lucas Pinheiro Braathen) McGrath era partito in testa davanti allo svizzero Loic Meillard (+0.59) e all’austriaco Fabio Gstrein (+0.94).

Meillard, penultimo a scendere, è stato però fenomenale e ha messo dietro tutti con una prova maiuscola (1:53.61 il tempo complessivo, 56.73+56.88). Per McGrath, una tensione notevole gestita male. Fino all'inforcata. Un finale da dimenticare per le sue Olimpiadi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Milano Cortina Atle Lie McGrath McGrath slalom McGrath
Vedi anche
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video
Nato, Serino sul passaggio di Napoli e Norfolk agli europei: “Non è un disimpegno Usa”
News to go
Stellantis, cambiano regole smart working

In collaborazione con

Eni A2A


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

PREVISIONI METEO
A cura di

La mappa delle olimpiadi

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza