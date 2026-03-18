A Milano torna il vintage di East Market

Nuovo appuntamento con East Market, l’evento milanese dedicato al vintage e al second-hand, aperto a privati e professionisti dove tutti possono comprare, vendere e scambiare. Domenica 22 marzo, negli oltre 6.000 mq dell’ex fabbrica aeronautica in zona Mecenate, centinaia di espositori selezionati da tutta Italia tornano con migliaia di oggetti insoliti, ricercati e stravaganti. Dall’abbigliamento vintage all’artigianato, dai rari dischi in vinile ai complementi d’arredo colorati, East Market propone una vasta selezione che spazia dal modernariato al design, dal collezionismo all’usato, passando per accessori, mobili, libri, fumetti, poster, elettronica, giocattoli, videogiochi e curiosità di ogni genere. Ciò che rende East Market unico è il suo approccio esperienziale: non un semplice mercatino, ma un evento strutturato pensato per un pubblico trasversale. Allo shopping si affiancano scenografie curate, aree tematiche, mostre, dj set e un’ampia proposta food & beverage.

Grande protagonista l’abbigliamento vintage e second-hand, con capi che vanno dai primi del Novecento ai 2000, selezionati da negozi specializzati e collezionisti privati. Dagli accessori firmati al denim, dallo stile militare allo streetwear e al custom, con attenzione all’upcycling. Ampio spazio anche all’oggettistica per la casa tra modernariato, antiquariato, ceramiche, lampade e pezzi iconici di design del Novecento. Come ogni mese torna la Vinyl Area con dischi che spaziano dal rock al jazz, dall’elettronica al reggae e hip-hop, oltre a cd, vhs, dvd, libri musicali e giradischi vintage.

Tra gli espositori: Sugar Mama Vintage con capi retrò e casual tra ’90 e 2000; Camdenlock Vintage con riviste originali anni ’60 e ’70 e poster pubblicitari; Le Modifiche Design con articoli artigianali per animali domestici. Tra le novità ADDOSSO, collettivo creativo di abbigliamento e serigrafie, Ascoltounpoditutto con t-shirt, stampe e pezzi vintage personalizzati, e Futura Vintage con accessori e bijoux. Completano l’evento East Market Diner con bakery e caffetteria, due bar e una food area con street food internazionale, anche vegano e gluten free, oltre ai dj set che accompagnano la giornata.