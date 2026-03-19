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Iran, raid su gas e petrolio. Trump minaccia Teheran e Riad avverte: "Pazienza non è infinita" - La diretta

Il conflitto si allarga agli asset energetici strategici. Trump afferma di non essere stato informato da Israele e ferma gli attacchi. Tutte le news e gli aggiornamenti

Iran, raid su gas e petrolio. Trump minaccia Teheran e Riad avverte:
19 marzo 2026 | 08.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La guerra Iran-Usa Israele si allarga agli asset energetici strategici. Secondo le ultime notizie oggi, giovedì 19 marzo, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato a Teheran: se l’Iran colpirà ancora il Qatar, Washington è pronta a “far saltare in aria” l’intero impianto di South Pars con una forza senza precedenti.

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L'avvertimento arriva dopo l'attacco di Israele sul maxi giacimento di gas iraniano, uno dei più grandi al mondo, al quale i pasdaran hanno risposto colpendo i siti petroliferi in Qatar. Lo stesso Trump ha però annunciato uno stop: Israele non effettuerà nuovi attacchi contro South Park. Contrariamente ai report, il presidente Usa afferma di non essere stato informato dall’alleato: le Idf hanno agito autonomamente.

Nelle stesse ore, secondo i report, missili iraniani sono stati lanciati verso impianti petroliferi in Arabia Saudita, con il concreto rischio di allargare il conflitto. E Riad sollecita l'Iran a porre fine agli attacchi contro i Paesi del Golfo: "Pazienza non è infinita"

Tutte le news e gli aggiornamenti di oggi in diretta.

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