Brioni ridisegna l'arte della sartoria su misura con 'Brioni Maestria' e celebra Roma

Per la primavera/estate 2027 il marchio celebra il patrimonio sartoriale della maison e la bellezza senza tempo della Capitale, rifratta dai suoi colori
Brioni svela 'Brioni Maestria', un nuovo progetto che ridisegna l’arte della sartoria su misura, in occasione della presentazione della collezione uomo primavera/estate 2027 alla Milano Fashion Week. Espressione della continua ricerca dell’eccellenza sartoriale della brand, 'Brioni Maestria' rappresenta il massimo livello di esclusività. Il servizio estende la personalizzazione a tutte le categorie di prodotto oltre ai classici completi e giacche – dalle camicie alla maglieria, dalle calzature alla piccola pelletteria. 'Brioni Maestria' si sviluppa attraverso un duplice approccio. Da un lato, il servizio su misura, che consente di personalizzare i capi attraverso una selezione di raffinati tessuti. Dall’altro, una proposta di livello di alta sartoria che porta l’individualizzazione al suo massimo grado, dando vita a creazioni uniche. Oltre ai tessuti, i clienti possono scegliere tra una vasta gamma di dettagli, come bottoni, fodere, abbinamenti e specifiche tecniche, partecipando direttamente al processo creativo. L’obiettivo è offrire un’esperienza immersiva e altamente personalizzata.
Salda nella sua visione pionieristica, la collezione uomo Brioni primavera/estate 2027 celebra il patrimonio sartoriale della maison e la bellezza senza tempo di Roma, rifratta dai suoi colori. L’arte del colore è da sempre un tratto distintivo di Brioni. Questa stagione, la palette esplora lo stile di vita del gentiluomo romano e i paesaggi che lo circondano: il centro storico della città, la campagna avvolta da una luce soffusa lungo l’Appia Antica, la vita in riviera e l'eleganza della sera. Nelle mani di Brioni, il Rosso Roma, il verde eucalipto, il grigio ardesia, il beige travertino, il bianco colonna, l’ocra, il blu Trevi, il blu notte e il corallo trasmettono un senso di eleganza raffinata, pensata per essere vissuta e indossata ogni giorno. Dal filato al punto finale, la sartoria Brioni veste come una seconda pelle, unendo con naturalezza formalità e leggerezza. Colore, innovazione e massima qualità continuano a rappresentare i pilastri di Brioni, che, stagione dopo stagione, mantiene l’equilibrio tra la tradizione sartoriale romana e la disinvoltura moderna. Ogni capo esalta l’eleganza innata, ispirandosi a carismatici trend setter come Marcello Mastroianni e Gianni Agnelli.
Caratterizzata da una silhouette pulita e destrutturata, la giacca Soffio, doppiopetto e sfoderata, è presentata in nabuck leggero, impreziosito da bottoni dorati. La versione doppiopetto con abbottonatura bassa e spalle destrutturate in tessuto Zefiro, un raffinato blend di seta, cashmere e lino, indossata sopra una polo in maglia Trama. Per le occasioni più informali, il blouson con colletto a camicia in camoscio, con dettagli in nabuk effetto alligatore, e l’iconica overshirt Vagabond in cashmere e camoscio, connubio tra struttura e disinvoltura. Spicca la giacca sahariana sfoderata in lana e lino, da indossare sopra una camicia a righe, mentre la Travel Jacket in lana leggera Hopsack, con dettagli in nabuk effetto alligatore. Completa la collezione, l’abito Plume in Principe di Galles, con camicia a righe e cravatta in tricot, è l’epitome dell’eleganza romana. Tra le altre novità figura il nuovo modello di calzatura stringata Footglove reinterpretato d’archivio.