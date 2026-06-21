Brioni ridisegna l'arte della sartoria su misura con 'Brioni Maestria' e celebra Roma

Brioni svela 'Brioni Maestria', un nuovo progetto che ridisegna l’arte della sartoria su misura, in occasione della presentazione della collezione uomo primavera/estate 2027 alla Milano Fashion Week. Espressione della continua ricerca dell’eccellenza sartoriale della brand, 'Brioni Maestria' rappresenta il massimo livello di esclusività. Il servizio estende la personalizzazione a tutte le categorie di prodotto oltre ai classici completi e giacche – dalle camicie alla maglieria, dalle calzature alla piccola pelletteria. 'Brioni Maestria' si sviluppa attraverso un duplice approccio. Da un lato, il servizio su misura, che consente di personalizzare i capi attraverso una selezione di raffinati tessuti. Dall’altro, una proposta di livello di alta sartoria che porta l’individualizzazione al suo massimo grado, dando vita a creazioni uniche. Oltre ai tessuti, i clienti possono scegliere tra una vasta gamma di dettagli, come bottoni, fodere, abbinamenti e specifiche tecniche, partecipando direttamente al processo creativo. L’obiettivo è offrire un’esperienza immersiva e altamente personalizzata.

Salda nella sua visione pionieristica, la collezione uomo Brioni primavera/estate 2027 celebra il patrimonio sartoriale della maison e la bellezza senza tempo di Roma, rifratta dai suoi colori. L’arte del colore è da sempre un tratto distintivo di Brioni. Questa stagione, la palette esplora lo stile di vita del gentiluomo romano e i paesaggi che lo circondano: il centro storico della città, la campagna avvolta da una luce soffusa lungo l’Appia Antica, la vita in riviera e l'eleganza della sera. Nelle mani di Brioni, il Rosso Roma, il verde eucalipto, il grigio ardesia, il beige travertino, il bianco colonna, l’ocra, il blu Trevi, il blu notte e il corallo trasmettono un senso di eleganza raffinata, pensata per essere vissuta e indossata ogni giorno. Dal filato al punto finale, la sartoria Brioni veste come una seconda pelle, unendo con naturalezza formalità e leggerezza. Colore, innovazione e massima qualità continuano a rappresentare i pilastri di Brioni, che, stagione dopo stagione, mantiene l’equilibrio tra la tradizione sartoriale romana e la disinvoltura moderna. Ogni capo esalta l’eleganza innata, ispirandosi a carismatici trend setter come Marcello Mastroianni e Gianni Agnelli.

Caratterizzata da una silhouette pulita e destrutturata, la giacca Soffio, doppiopetto e sfoderata, è presentata in nabuck leggero, impreziosito da bottoni dorati. La versione doppiopetto con abbottonatura bassa e spalle destrutturate in tessuto Zefiro, un raffinato blend di seta, cashmere e lino, indossata sopra una polo in maglia Trama. Per le occasioni più informali, il blouson con colletto a camicia in camoscio, con dettagli in nabuk effetto alligatore, e l’iconica overshirt Vagabond in cashmere e camoscio, connubio tra struttura e disinvoltura. Spicca la giacca sahariana sfoderata in lana e lino, da indossare sopra una camicia a righe, mentre la Travel Jacket in lana leggera Hopsack, con dettagli in nabuk effetto alligatore. Completa la collezione, l’abito Plume in Principe di Galles, con camicia a righe e cravatta in tricot, è l’epitome dell’eleganza romana. Tra le altre novità figura il nuovo modello di calzatura stringata Footglove reinterpretato d’archivio.