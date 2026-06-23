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Zendaya e Tom Holland mano nella mano a Roma: "I veri supereroi sono tra noi" - Video

24 giugno 2026 | 00.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tom Holland e Zendaya, freschi di nozze e mano nella mano, arrivano a Roma per una delle tappe del tour promozionale di 'Spider-Man: Brand New Day', dove tornano nei panni di Peter Parker/Spider-Man e di MJ. Per l'occasione, i due divi fanno il loro ingresso da Castel Sant'Angelo - brandizzato con il logo del film e le iconiche ragnatele dell'Uomo Ragno - accolti da una folla in delirio, con molti fan che indossano le maschere del "vostro amichevole Spider-Man di quartiere". Il film arriva nelle sale italiane il 29 luglio, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures. (di Lucrezia Leombruni)

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