Tom Holland e Zendaya, freschi di nozze e mano nella mano, arrivano a Roma per una delle tappe del tour promozionale di 'Spider-Man: Brand New Day', dove tornano nei panni di Peter Parker/Spider-Man e di MJ. Per l'occasione, i due divi fanno il loro ingresso da Castel Sant'Angelo - brandizzato con il logo del film e le iconiche ragnatele dell'Uomo Ragno - accolti da una folla in delirio, con molti fan che indossano le maschere del "vostro amichevole Spider-Man di quartiere". Il film arriva nelle sale italiane il 29 luglio, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures. (di Lucrezia Leombruni)