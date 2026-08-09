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Israele respinge piano per Gaza, Netanyahu: "No ritiro fino a disarmo Hamas"

No al documento in 15 punti presentato a fine luglio dal Board of Peace di Donald Trump

Benjamin Netanyahu - (Afp)
Benjamin Netanyahu - (Afp)
09 agosto 2026 | 14.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Benjamin Netanyahu insiste sul 'no' al piano americano per Gaza e sul 'no' al ritiro delle forze israeliane fino al "vero" disarmo di Hamas. "Israele respinge il documento in 15 punti", presentato a fine luglio, "dal Board of Peace" di Donald Trump e le forze israeliane "non procederanno con alcun ritiro" dalla Striscia di Gaza "fin quando non ci sarà il vero disarmo di Hamas", ha detto il premier israeliano durante una riunione di governo.

"E quando parlo di disarmo - ha incalzato Netanyahu nelle dichiarazioni riportate dal sito di notizie israeliano Ynet - intendo armi pesanti, armi leggere, tutte le armi". "Parliamo di disarmo reale, non finto", ha ripetuto ancora, affermando che "stiamo parlando con gli americani di questa questione". "Hanno alcune idee - ha aggiunto - Per noi alcune sono accettabili, altre no".

La scorsa settimana Donald Trump ha annunciato un accordo raggiunto dal Board of Peace sul "disarmo completo di Hamas e di tutti i gruppi armati a Gaza". Martedì è arrivata la prima reazione di Netanyahu, che in un video diffuso sui social affermava che Israele non aveva acconsentito al piano e puntualizzava che aveva ricevuto una "bozza" e risposto con osservazioni, non con un via libera.

Quanto all'Iran, "ancora una volta voglio ribadire che, con o senza un accordo, fin quando sarò primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari".

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