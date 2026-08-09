Nuovi attacchi russi in Ucraina nella notte: almeno due persone sono morte a Kharkiv e sei sono rimaste ferite a Odessa. Colpita anche la centrale nucleare di Zaporizhzhia, dove si sono registrate due interruzioni di corrente. Intanto Mosca denuncia un attacco di droni ucraini a Belgorod, con 13 feriti. Zelensky minaccia una risposta più dura contro la logistica russa.

Morti a Kharkiv Inserire il testo

Due persone sono morte e una donna è rimasta ferita a seguito degli attacchi russi nella regione di Kharkiv. Lo ha riferito la Procura regionale, precisando che un uomo di 68 anni è morto dopo essere stato colpito da un drone Fpv nel villaggio di Kivsharivka, nel distretto di Kupyansky.

A Kharkiv, un drone di tipo “Italmas” ha inoltre colpito il territorio di un cimitero cittadino nel distretto di Kyivsky. Nell'attacco sono state danneggiate alcune tombe e una conduttura del gas.

Attacco russo a Odessa, sei persone ferite

La Russia ha lanciato nella notte un attacco missilistico contro Odessa, causando danni a edifici residenziali e ferendo almeno sei persone.

Il capo dell'amministrazione militare della città di Odessa, Sehrii Lysak, ha riferito che diversi edifici sono stati danneggiati in vari quartieri. Sono stati inoltre segnalati incendi di automobili. Le squadre di soccorso sono intervenute per prestare assistenza ai feriti.

Centrale nucleare di Zaporizhzhia, due interruzioni di corrente

La centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata dalle forze russe, ha subito ieri due interruzioni di corrente, entrambe della durata di circa un'ora.

Lo ha riferito su Telegram Energoatom, spiegando che durante le procedure necessarie al ripristino dell'alimentazione il fabbisogno energetico della centrale è stato garantito attraverso generatori diesel.

Secondo Energoatom, l'episodio evidenzia ancora una volta la vulnerabilità dell'impianto sotto occupazione russa e i rischi per la sicurezza nucleare e radiologica legati a eventuali violazioni dei normali sistemi di alimentazione elettrica.

Zelensky: “Se Mosca continua ad attaccare la logistica, risponderemo”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito la Russia che Kiev potrebbe intensificare le proprie azioni contro la logistica russa qualora Mosca continui a colpire quella ucraina.

In un'intervista a “United News”, Zelensky ha spiegato che finora l'Ucraina ha risposto agli attacchi russi contro la logistica civile con operazioni contro obiettivi militari. “Non consiglierei alla Russia di continuare ad attaccare la logistica ucraina”, ha dichiarato, sottolineando che Kiev conosce le vulnerabilità della rete logistica russa.

Droni ucraini su Belgorod, Mosca: 13 feriti

Sul fronte russo, le autorità hanno denunciato un attacco di droni ucraini contro Belgorod. Secondo il governatore ad interim della regione, Alexander Shuvaev, 13 persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini, mentre diversi condomini ed edifici non residenziali sono stati danneggiati.

Secondo il canale Telegram russo indipendente Astra, tra gli edifici colpiti ci sarebbe anche un quartier generale regionale dell'Fsb, il servizio di intelligence russo. La notizia non risulta tuttavia confermata dalle autorità russe.