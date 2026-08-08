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Torino, travolge ciclisti con auto poi torna indietro e li investe ancora: arrestato l'automobilista

Il 73enne dovrà rispondere di tentato omicidio. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti

Ambulanza, repertorio - (Fotogramma/Ipa)
Ambulanza, repertorio - (Fotogramma/Ipa)
08 agosto 2026 | 12.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Litiga con un gruppo di ciclisti, li investe con l'auto. Poi torna indietro e li investe ancora. Quattro ciclisti sono rimasti feriti, di cui uno in prognosi riservata, a Lanzo Torinese (Torino), oggi sabato 8 agosto. L'uomo, un 73enne, è stato arrestato per tentato omicidio e messo ai domiciliari.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione avrebbe investito volontariamente i ciclisti dopo un diverbio per futili motivi probabilmente legati alla viabilità. Alcuni testimoni hanno raccontanto che, dopo la discussione, l'automobilista avrebbe investito i ciclisti in seguito sarebbe tornato indietro investendoli nuovamente. L'esatta dinamica dell'accaduto è comunque ancora al vaglio dei carabinieri pronti ad analizzare anche i filmati delle telecamere eventualmente presenti in zona. L'automobilista si è presentato spontaneamente ai carabinieri. Saranno svolti anche accertamenti di natura tossicologica.

Sul posto, dopo l'incidente, sono intervenuti anche il 118 di Azienda Zero con diverse ambulanze e l'elicottero del Servizio regionale di elisoccorso. Due pazienti sono stati trasportati in elicottero al Cto, altri due sono stati trasportati al Giovanni Bosco in codice giallo: hanno riportato diversi traumi e fratture.

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