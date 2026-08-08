Litiga con un gruppo di ciclisti, li investe con l'auto. Poi torna indietro e li investe ancora. Quattro ciclisti sono rimasti feriti, di cui uno in prognosi riservata, a Lanzo Torinese (Torino), oggi sabato 8 agosto. L'uomo, un 73enne, è stato arrestato per tentato omicidio e messo ai domiciliari.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione avrebbe investito volontariamente i ciclisti dopo un diverbio per futili motivi probabilmente legati alla viabilità. Alcuni testimoni hanno raccontanto che, dopo la discussione, l'automobilista avrebbe investito i ciclisti in seguito sarebbe tornato indietro investendoli nuovamente. L'esatta dinamica dell'accaduto è comunque ancora al vaglio dei carabinieri pronti ad analizzare anche i filmati delle telecamere eventualmente presenti in zona. L'automobilista si è presentato spontaneamente ai carabinieri. Saranno svolti anche accertamenti di natura tossicologica.

Sul posto, dopo l'incidente, sono intervenuti anche il 118 di Azienda Zero con diverse ambulanze e l'elicottero del Servizio regionale di elisoccorso. Due pazienti sono stati trasportati in elicottero al Cto, altri due sono stati trasportati al Giovanni Bosco in codice giallo: hanno riportato diversi traumi e fratture.