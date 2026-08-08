Ha investito un ciclista sulla via Litoranea, facendolo finire oltre il guardrail e si è allontanato senza fermarsi né prestare soccorso. L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30 di ieri, quando un francese, in vacanza a Ostia, stava percorrendo in bicicletta la via Litoranea in direzione dei Cancelli, quando è stato tamponato da una Jeep e, a seguito dell'impatto, è stato sbalzato oltre il guardrail. Il conducente del fuoristrada, invece di fermarsi, ha proseguito la corsa facendo perdere le proprie tracce. Il ciclista è stato trasportato d’urgenza all'ospedale San Camillo, dove è ancora ricoverato.

Le indagini

Sul posto è intervenuta una pattuglia del X Gruppo Mare, che ha effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire la dinamica e individuare il responsabile. Fin dai primi accertamenti, gli agenti hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti e ricostruito i possibili spostamenti del veicolo in fuga. Non essendo stato possibile acquisire nell'immediatezza il numero di targa, l'attività investigativa si è concentrata sull'analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza, presenti lungo la via Litoranea e nell'area dei Cancelli.

Rintracciato e denunciato un 55enne italiano

Un lavoro di ricostruzione che ha consentito agli agenti, attraverso l'acquisizione e l'analisi dei filmati dalla Sala Sistema Roma, di risalire al veicolo e alla relativa targa. Raggiunta l'abitazione dell'intestatario, in zona Infernetto è stata trovata la Jeep, che presentava evidenti e significativi danneggiamenti nella parte anteriore, sul cofano e sul parabrezza, compatibili con un recente impatto.

L'uomo, un 55enne italiano, ha inizialmente riferito che i danni erano riconducibili a un presunto atto vandalico, avvenuto poche ore prima ma nuovi elementi e l'analisi delle immagini hanno consentito di ricondurre il mezzo all'incidente avvenuto sulla via Litoranea. Il conducente è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso, mentre la Jeep è stata sottoposta a sequestro.