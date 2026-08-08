circle x black
Cerca nel sito
 

Ostia, investe ciclista sulla via Litoranea e fugge: denunciato 51enne

Vittima un turista francese ricoverato al San Camillo

Il luogo dell'investimento a Ostia - (Foto Polizia Roma Capitale)
Il luogo dell'investimento a Ostia - (Foto Polizia Roma Capitale)
08 agosto 2026 | 17.23
Silvia Mancinelli
LETTURA: 2 minuti

Ha investito un ciclista sulla via Litoranea, facendolo finire oltre il guardrail e si è allontanato senza fermarsi né prestare soccorso. L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30 di ieri, quando un francese, in vacanza a Ostia, stava percorrendo in bicicletta la via Litoranea in direzione dei Cancelli, quando è stato tamponato da una Jeep e, a seguito dell'impatto, è stato sbalzato oltre il guardrail. Il conducente del fuoristrada, invece di fermarsi, ha proseguito la corsa facendo perdere le proprie tracce. Il ciclista è stato trasportato d’urgenza all'ospedale San Camillo, dove è ancora ricoverato.

Le indagini

Sul posto è intervenuta una pattuglia del X Gruppo Mare, che ha effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire la dinamica e individuare il responsabile. Fin dai primi accertamenti, gli agenti hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti e ricostruito i possibili spostamenti del veicolo in fuga. Non essendo stato possibile acquisire nell'immediatezza il numero di targa, l'attività investigativa si è concentrata sull'analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza, presenti lungo la via Litoranea e nell'area dei Cancelli.

Rintracciato e denunciato un 55enne italiano

Un lavoro di ricostruzione che ha consentito agli agenti, attraverso l'acquisizione e l'analisi dei filmati dalla Sala Sistema Roma, di risalire al veicolo e alla relativa targa. Raggiunta l'abitazione dell'intestatario, in zona Infernetto è stata trovata la Jeep, che presentava evidenti e significativi danneggiamenti nella parte anteriore, sul cofano e sul parabrezza, compatibili con un recente impatto.

L'uomo, un 55enne italiano, ha inizialmente riferito che i danni erano riconducibili a un presunto atto vandalico, avvenuto poche ore prima ma nuovi elementi e l'analisi delle immagini hanno consentito di ricondurre il mezzo all'incidente avvenuto sulla via Litoranea. Il conducente è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso, mentre la Jeep è stata sottoposta a sequestro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
investe ciclista ostia investe ciclista oggi ostia investe ciclista e scappa oggi ostia pirata strada oggi ostia
Vedi anche
News to go
Chiusura estiva del Parlamento, le date
Jovanotti e Alfa portano la loro 'Buon vento' sul palco di Olbia - Video
'Codice' su Rai1, Barbara Carfagna: "L'Europa può essere sovrana senza controllare le tecnologie?"
Ancora acquisti sui mercati dopo dato su lavoro Usa peggiore di attese, a Milano Mps in evidenza, giù Stellantis - Video
Angelo Bonelli in spiaggia con l'ombrellone...ma è il Po in secca - Video
Carburanti annacquati, Corradini (Gdf): "A Roma sequestrate 10,5 tonnellate" - Video
Carburanti annacquati, Apruzzese (Adm): "Un campione su 10 risulta adulterato, fenomeno in crescita" - Video
Jovanotti e la sua band rendono omaggio al 'Maestrone' Guccini - Video
Wwf a difesa delle tartarughe marine, in Sicilia primato di deposizioni - Video
Mercati più cauti: Milano supera i 54mila punti, rally di Banco Bpm dopo apertura a fusione con CA Italia - Video
Vannacci celebra Guccini e canta "L'avvelenata" - Video
Con il sax immerso nelle acque del Po, l'esibizione jazz da brivido di Frankye Laforgue - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza