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Sanzioni Ue: Bruxelles colpisce dirigenti chiave dell'industria militare russa

L'Ue ha sanzionato cinque dirigenti di aziende russe che supportano il complesso militare-industriale, rafforzando le misure contro la guerra in Ucraina.

Veduta dell'interno dell'Europa Building, sede del Consiglio Ue e del Consiglio Europeo, a Bruxelles - Foto Adnkronos
Veduta dell'interno dell'Europa Building, sede del Consiglio Ue e del Consiglio Europeo, a Bruxelles - Foto Adnkronos
07 agosto 2026 | 13.25
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

Il Consiglio Ue ha adottato oggi sanzioni nei confronti di cinque persone responsabili del sostegno al complesso militare-industriale russo, nel contesto della guerra in corso contro l'Ucraina.

Si tratta di dirigenti di aziende russe attive nei settori della difesa e della tecnologia militare, anche attraverso lo sviluppo, la produzione o la fornitura di tecnologie e attrezzature militari utilizzate dalle forze armate russe nella guerra in Ucraina.

Tra i sanzionati, spiega il Consiglio, figura Ramil Nailevich Badgutdinov, direttore generale della Jsc Serpukhov Plant Metallist, azienda attiva nella produzione di componenti elettromeccanici di precisione, tra i quali i sistemi utilizzati nel missile balistico russo Iskander-M.

Il Consiglio ha inoltre inserito nell'elenco Aleksandr Yurevich Dyukarev, direttore generale della Jsc Krasnoyarsk Machine-Building Plant, azienda attiva nella produzione di missili balistici, tra cui il sistema missilistico RS-28 Sarmat.

Tra le persone incluse nell'elenco figurano anche dirigenti di società russe coinvolte nella produzione di sistemi di comunicazione militari e nello sviluppo di software per veicoli aerei senza pilota e tecnologie militari spaziali.

Le decisioni di oggi sono state prese nell'ambito del quadro di misure restrittive dell'Ue, volte a contrastare le azioni che minano o compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Le persone inserite nell'elenco sono soggette al congelamento dei beni, né possono essere forniti loro, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche. Inoltre, per le persone fisiche incluse nell'elenco è in vigore il divieto di ingresso nell'Ue.

Riproduzione riservata
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Ucraina sanzioni Ue Russia dirigenti azienda russi
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