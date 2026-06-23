I fratelli Marco e Carlo Gentili, affetti da Sla dall'infanzia, hanno voluto essere presenti all'udienza pubblica presso la Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale nel procedimento a carico di Marco Cappato, Felicetta Maltese e Virginia Fiume per l'aiuto prestato a Paola, cittadina bolognese affetta da Parkinson, accompagnata nel 2023 in Svizzera per accedere al suicidio assistito. "Oggi non vogliamo morire – hanno dichiarato i fratelli – ma un giorno vogliamo essere liberi di poter scegliere".