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Fine vita, fratelli Gentili: "Noi affetti da Sla vogliamo la libertà di scegliere" - Video

23 giugno 2026 | 16.50
Redazione Adnkronos
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I fratelli Marco e Carlo Gentili, affetti da Sla dall'infanzia, hanno voluto essere presenti all'udienza pubblica presso la Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale nel procedimento a carico di Marco Cappato, Felicetta Maltese e Virginia Fiume per l'aiuto prestato a Paola, cittadina bolognese affetta da Parkinson, accompagnata nel 2023 in Svizzera per accedere al suicidio assistito. "Oggi non vogliamo morire – hanno dichiarato i fratelli – ma un giorno vogliamo essere liberi di poter scegliere".

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Fine vita corte costituzionale Fine vita consulta Fine vita coscioni eutanasia in italia
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