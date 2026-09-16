Dario Vitale è il nuovo direttore creativo di Emporio Armani e degli accessori Giorgio Armani, il primo a ricoprire questo ruolo al di fuori della famiglia Armani. Nel corso della sua carriera, Dario Vitale ha maturato un’esperienza significativa nel settore moda, lavorando con realtà di primo piano come Miu Miu e Versace, e sviluppando una sensibilità attenta a prodotto, qualità, coerenza e contemporaneità. Il suo ingresso segna l’inizio di un nuovo capitolo nella storia del marchio e apre un dialogo tra innovazione e identità, consolidando la struttura creativa del Gruppo e accompagnandone l’evoluzione, nel rispetto della visione estetica che da sempre contraddistingue il nome Giorgio Armani. Dario Vitale entrerà a far parte del Gruppo Armani con effetto immediato.

"Sono onorato di assumere questo duplice ruolo tra Emporio Armani e Giorgio Armani e profondamente grato a Silvana e Leo per avermi accolto nel loro mondo - sottolinea Vitale -. Armani vanta un’eredità straordinaria e un linguaggio stilistico inconfondibile: un patrimonio che attraversa i decenni e che ha contribuito a scrivere la storia della moda. Mi avvicino a questa nuova sfida con un profondo senso di responsabilità ed entusiasmo, con l’obiettivo di costruire su queste solide fondamenta e definire insieme una nuova era". Aggiungono Silvana Armani, responsabile stile Donna, e Leo Dell’Orco, responsabile stile Uomo del Gruppo Armani: "Emporio Armani per noi è molto più di una linea: è una realtà alla quale siamo profondamente legati, perché ne abbiamo seguito e condiviso il percorso fin dall’inizio. Emporio nasce come uno spazio di libertà, sperimentazione ed energia, e siamo convinti che l’arrivo nella nostra squadra di Dario, un talento già affermatosi sul panorama internazionale, saprà interpretarne lo spirito con rispetto e autenticità".

La nomina di Dario Vitale, commenta Giuseppe Marsocci, ceo e managing director del Gruppo Armani "segna una tappa importante per il Gruppo Armani: è una scelta che rafforza la nostra organizzazione creativa e conferma la volontà di guardare al futuro, consolidando il percorso di evoluzione del Gruppo, restando fedeli ai valori e alla visione di Giorgio Armani. Emporio Armani è un marchio dalla rilevanza strategica per noi e per i nostri partner nel mondo. Gli accessori Giorgio Armani rappresentano una grande opportunità. Guardiamo a questa nuova fase con enorme fiducia". Vitale ha lavorato a lungo nel gruppo Prada, diventando nel settembre 2023 design director del Ready-to-Wear e Brand Image Director di Miu Miu affiancando Miuccia Prada. A marzo 2025 è stato nominato chief creative officer di Versace, prendendo il posto storicamente affidato a Donatella Versace. Un'esperienza però molto breve alla guida della Medusa: a dicembre 2025, dopo soli otto mesi e una collezione, ha lasciato la direzione creativa.