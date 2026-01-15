East Market, il primo appuntamento dell'anno è domenica 18 gennaio

Nuovo appuntamento domenica 18 gennaio con East Market, l’evento vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove chiunque può comprare, vendere e scambiare. Centinaia di espositori selezionati provenienti da tutta Italia tornano con migliaia di oggetti insoliti, ricercati e stravaganti: dai capi di abbigliamento vintage più ambiti all’artigianato raffinato, dai rari dischi in vinile ai colorati complementi d’arredo. Negli oltre 6.000 mq dell’ex fabbrica aeronautica in zona Mecenate si può trovare un universo eterogeneo che spazia dal collezionismo agli accessori, dai mobili al modernariato, passando per design, scarpe e borse, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, riciclo e riuso, ceramiche, utensili e tante altre curiosità.

Ciò che distingue East Market è il suo approccio esperienziale: non un semplice mercatino improvvisato, ma un evento strutturato e curato, pensato per un pubblico trasversale. Allo shopping si affiancano scenografie immersive, aree tematiche e attività parallele come mostre, dj set e spazi food. Grande protagonista è l’abbigliamento vintage e second-hand, con capi che vanno dai primi del Novecento fino agli anni 2000, proposti da negozi selezionati e collezionisti privati. Accessori firmati, un’ampia selezione di denim, militare, college, streetwear e pezzi da collezione o da uso quotidiano, con particolare attenzione al custom e all’upcycling: proposte per tutti i gusti e tutte le tasche. Accanto alla moda, un’ampia offerta di oggettistica e decorazioni per la casa, tra stile industriale, modernariato, antiquariato, ceramiche, lampade e iconici pezzi di design del Novecento, selezionati da creativi, artisti e illustratori.

I collezionisti e i negozi di vinili si ritrovano ogni mese nella Vinyl Area, dove gli appassionati possono scoprire dischi che spaziano dal rock al jazz, dall’elettronica al blues, dal reggae all’hip-hop. Non solo vinili, ma anche cd, musicassette, vhs, dvd, libri e curiosità musicali, oltre a giradischi e ghetto blaster vintage, originali o reinterpretati in chiave contemporanea. Spazio anche per gli amanti delle sneakers, della fotografia analogica, delle macchine da scrivere, delle biciclette, dei videogame, dell’arte sacra, delle bambole e dei toys, con migliaia di oggetti provenienti da tutto il mondo pronti a vivere una seconda o terza vita. La rigorosa selezione di venditori e prodotti rende East Market unico nel suo genere: a ogni edizione si scoprono oggetti diversi, eccellenze e curiosità frutto della ricerca di artigiani e appassionati.

Pezzi originali, curati e restaurati, articoli esclusivi e spesso introvabili rappresentano la cifra distintiva dell’evento, in contrasto con il vintage 'mordi e fuggi' e le vendite all’ingrosso. Acquisti e divertimento che guardano anche all’ambiente: East Market promuove da sempre la cultura del riciclo e del riuso, valorizzando la durabilità e la bellezza degli oggetti e contrastando la sovrapproduzione industriale. Con il motto 'Everything Old Is New Again', l’evento sensibilizza il pubblico sugli aspetti ecologici del mondo vintage. Tra gli espositori di questo mese tornano nomi storici come Spaghettochild Research, con una selezione di capi anni ’80 e ’90 ispirati al mondo skate, e Rafa’s-Gafas, collezionista di occhiali vintage dagli anni ’50 in poi, con modelli rari firmati Versace, Dior e Fendi, oltre a classici intramontabili come Ray-Ban e Persol. Malatea Studio propone oggettistica legata all’entomologia, tra suggestioni dark e macabre.

Tra le nuove realtà spicca Musica da Guardare, progetto che trasforma musicassette, vinili e vhs di film culto in quadri incorniciati. Snood presenta creazioni all’uncinetto realizzate interamente a mano, mentre Forgotten Favorites propone action figure artigianali in resina, dipinte a mano e prodotte in edizione limitata. A completare l’esperienza, le aree food & beverage: East Market Diner con caffetteria e bakery, due bar sempre attivi e una food area con numerosi food truck che propongono cucina internazionale e street food, senza dimenticare la tradizione italiana e opzioni per vegani, celiaci e bambini. Il tutto accompagnato da dj set con le migliori selezioni musicali del presente e del passato.